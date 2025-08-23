Kochut Jewelry створив особливий виріб — мініатюрну срібну статуетку-підвіску «Батьківщина-Мати», натхненну образом, що живе в серці кожного українця. Ця прикраса — втілення сили, стійкості й глибокої любові до своєї землі, символ внутрішнього світла, що веде вперед у найтемніші часи.

Благодійна мета

Ми віримо в силу конкретних вчинків, тому в серпні 2025 року, місяці, коли Україна святкує свою Незалежність, об’єдналися з офіційною фандрейзинговою платформою України UNITED24 та Міністерством закордонних справ України для спільної мети.

Увесь прибуток від продажу підвіски-статуетки «Батьківщина-Мати» буде спрямовано на збір UNITED24 та Міністерства закордонних справ України «Сталеві союзники» для закупівлі роботизованих платформ, які рятуватимуть життя на фронті. Наземні роботизовані комплекси допомагатимуть військовим виконувати найнебезпечніші завдання дистанційно, із меншим ризиком для життя: евакуювати поранених, розміновувати території, вести розвідку, а також доставляти провізію, боєприпаси та медикаменти.

А серед усіх, хто задонатить на збір від 10$, UNITED24 розіграє три ексклюзивні прикраси — із золотим щитом.

Це наш спосіб зробити важливий внесок у спільну Перемогу, яка залежить від кожного.

Образ, що об’єднує покоління

Для Kochut цей проєкт — символ стійкості та незламності України, уособлення жінки, яка стоїть на захисті своєї Батьківщини, не закликаючи до бою, а оберігаючи й захищаючи. Образ Батьківщини-Матері — це втілення кожної українки, яка боронить свій дім, родину та землю. Це теплий, живий символ любові, відданості й сили, яка народжується в тихій, непохитній рішучості.

Срібло як дзеркало емоцій

Срібло — благородний, живий матеріал. У руках майстрів Kochut воно перетворюється з металу у мову: блиск його поверхні віддзеркалює світло і темряву, смуток і надію, втрати й перемоги. У срібній підвісці, що повторює силует Батьківщини-Матері, втілено невидиме — нашу віру в те, що навіть після бурі, світло завжди повертається.

Прикраса як послання

Ця прикраса створена не лише для того, щоб милуватися. Вона — оберіг, нагадування, голос: ти — частина чогось більшого. Частина історії, частина народу, частина світу, що змінюється, але не ламається.

Хто ми

Ми — ювелірний дім Kochut, команда, яка творить прикраси з душею. Для нас важливо, щоб кожен виріб ніс не лише красу, а й сенс. Ми шукаємо натхнення в природі, традиціях, людських історіях — у всьому, що змушує серце битись частіше. Kochut — це про глибину, справжність, вміння бачити цінність у простому й чарівне — у буденному.

Ця статуетка — ще один голос України, що звучить у світі. Голос, який ми з гордістю допомагаємо підсилити.

Дізнайтесь більше на інстаграм сторінці Kochut Jewelry

Про UNITED24

Заснована Президентом України фандрейзингова платформа є основним вікном збору благодійних внесків на підтримку України. За 39 місяців роботи завдяки пожертвам з більш ніж 120 країн зібрано понад 1 870 000 000 доларів. Серед амбасадорів UNITED24 співачка й акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл, Марк Стронг, Лієв Шрайбер, Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник, Іванна Сахно, Алісса Мілано та Гіларі Свенк, гурт Imagine Dragons, Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.