Авторський різдвяний вертеп в Ужгороді можна виграти за донат на підтримку війська

Авторський різдвяний вертеп створила майстриня Галина Бабунич за час дії Вертепної майстерні.
Від листопада в Ужгороді тривав проєкт «Вертепна майстерня», де всі охочі мали нагоду виготовити власноруч вертеп до прийдешнього Різдва. Заключне заняття у майстерні пройде цієї неділі, 22 грудня.
Того ж дня ініціаторка проєкту, майстриня Галина Бабунич розіграє авторський вертеп, який вона поетапно виготовляла як взірець для учасників майстерні.
«Я виготовляю шопку і вертепні фігурки щороку до Різдва, і тепер вирішила навчити цій справі усіх охочих. На кожному з занять ми створювали окремі фігурки для вертепу. Для цього я заздалегідь виготовляла фігурки, щоб учасникам було зручніше працювати», – розповіла Галина Бабунич.
Виготовляючи фігурки, учасники майстерні спершу робили каркас із паперової фольги, потім обклеювали ватою, папером, серветками, а коли фігурки висихали – розфарбовували їх акриловими фарбами. Також під час декорування використовували елементи декупажу.
Зробивши для демонстрації на фінальному прийдешньому занятті останню фігурку, Галина Бабунич крок за кроком зібрала й завершила свій авторський вертеп. Каже: він вийшов більший, ніж у попередні роки, і має 14 фігурок.
У вертепі є Марія, Йосип, Ісусик в яслах, 2 янголи, 3 царі, 2 пастирі, ягнятко, ослик і волик, зірка і стаєнка. Висота фігурок людей 16-18 см, стаєнка – 29х25х11см. Персонажі виконані в техніці пап’є-маше і розфарбовані акриловими фарбами.
Позаяк майстриня виготовляє вертеп щороку, то цьогорічний вирішила розіграти за донат для Руху підтримки закарпатських військових. У майстерні учасники так само займалися за благодійні внески. Тож тепер, розігравши вертеп, Галина Бабунич докладе зібрані кошти до внесків, що вдалося зібрати за час дії майстерні, і передасть їх волонтерам Руху на закупівлю дронів і комплектуючих до них.
Щоб мати можливість виграти вертеп, треба зробити кілька кроків:
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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото зі сторінки Галини Бабунич у Фейсбуці
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