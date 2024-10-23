Автобуси на двох маршрутах в Ужгороді курсуватимуть за продовженим маршрутом до “Барвінка”

з 26 жовтня до 1 листопада в Ужгороді продовжать рух автобусів на двох маршрутах до міського цвинтаря «Барвінок».
Таке рішення ухвалили на черговому засіданні виконкому у зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку напередодні та у День вшанування пам’яті померлих, повідомляють в Ужгородській міській раді.
Для перевезень пасажирів до міського цвинтаря «Барвінок» будуть залучені автобуси з маршрутів:
Курсуватиме і маршрут №156 «вул. В’ячеслава Чорновола-міський цвинтар «Барвінок».
Розклад руху автобусів Ужгородська міська рада опублікує згодом.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Ужгородська міська рада
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