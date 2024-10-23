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Новини

Автобуси на двох маршрутах в Ужгороді курсуватимуть за продовженим маршрутом до “Барвінка”

23 Жовтня 2024 87

з 26 жовтня до 1 листопада в Ужгороді продовжать рух автобусів на двох маршрутах до міського цвинтаря «Барвінок».

Таке рішення ухвалили на черговому засіданні виконкому у зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку напередодні та у День вшанування пам’яті померлих, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Для перевезень пасажирів до міського цвинтаря «Барвінок» будуть залучені автобуси з маршрутів:

Курсуватиме і маршрут №156 «вул. В’ячеслава Чорновола-міський цвинтар «Барвінок».

Розклад руху автобусів Ужгородська міська рада опублікує згодом.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

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