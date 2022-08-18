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Новини

Автобусна зупинка через Боздоський парк з’явиться в Ужгороді

18 Серпня 2022 1

В Ужгороді планують відкрити новий автобусний маршрут через Боздоський парк. Він вирішить питання  додаткового сполучення вулиці Володимирської, відвідувачів парку, жителів частини новобудов із центром міста, — повідомляють у міськраді Ужгорода. Маршрут працюватиме паралельно із маршрутом №11.

Для нового маршруту необхідно визначити місця та встановити автобусні зупинки біля центрального входу у Боздоський парк, біля скверу Євгена Томенчука та облаштувати належне дорожнє покриття на відрізку вулиці Володимирської – від перехрестя з вулицею Олександра Радищева до перехрестя з вулицею Михайла Драгоманова.

Varosh

Фото Ужгородської міськради

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