Автобусна зупинка через Боздоський парк з’явиться в Ужгороді

В Ужгороді планують відкрити новий автобусний маршрут через Боздоський парк. Він вирішить питання додаткового сполучення вулиці Володимирської, відвідувачів парку, жителів частини новобудов із центром міста, — повідомляють у міськраді Ужгорода. Маршрут працюватиме паралельно із маршрутом №11.

Для нового маршруту необхідно визначити місця та встановити автобусні зупинки біля центрального входу у Боздоський парк, біля скверу Євгена Томенчука та облаштувати належне дорожнє покриття на відрізку вулиці Володимирської – від перехрестя з вулицею Олександра Радищева до перехрестя з вулицею Михайла Драгоманова.

Varosh

Фото Ужгородської міськради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.