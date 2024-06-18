Днями закінчили реставрацію герба міста Ужгород, розташованого на фасаді опікового відділення Обласної клінічної лікарні ім.А.Новака. Це один із двох гербів на 5-ти корпусах лікарні, — пояснив Varosh головний лікар лікарні Юрій Яцина.

Реставраційні роботи впродовж місяця виконувала команда реставраторів “Stan Restorer”, які закінчили Закарпатську та Львівську Академії мистецтв (відділення реставрації).

— Перший герб, на корпусі Б, ми відреставрували у 2005 році, — пояснив Юрій Яцина. — Корпус був збудований у 1913 році і герб на його фасаді відреставрували у повній відповідності до його автентичності затвердженому МВС Угорщини 12 грудня 1905 року.

Корпус Г, де нині розташоване опікове відділення, почали будувати у 1913 році як психіатричний корпус. Тоді перший камінь урочисто заклали директор лікарні Андрій Новак разом з членами Лікарської комісії, яку запросили оглянути початок робіт з побудови психіатричного корпусу. Автор проекту – угорський архітектор, визнаний фахівець з проектування об’єктів медичного призначення Єндрашшік Алфред (1866-1935рр.). На його фасаді теж зобразили герб Ужгорода.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото з сайту Закарпатської обласної клінічної лікарні ім.А.Новака

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