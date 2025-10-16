Аварійні відключення світла на Закарпатті: що відомо та чого чекати

Станом на ранок 16 жовтня у переліку областей, де діють аварійні графіки, Закарпаття немає. Водночас ситуація залишається динамічною – у разі потреби “Укренерго” може оперативно запроваджувати нові обмеження.

За повідомленням “Укренерго”, з 16:00 і до кінця доби 16 жовтня в усіх регіонах України можливе запровадження графіків обмеження потужності для промислових підприємств обсягом двох черг.

Інформацію про введення аварійних відключень оновлює кожен оператор системи розподілу. Закарпаттяобленерго станом на цей час інформацію про нові аварійні відключення не оприлюднювало.

Вчора, 15 жовтня в Закарпатській області було введено графіки аварійних відключень енергопостачання. До таких кроків довелося вдатися через постійні російські обстріли енергосистеми країни. Станом на вечір того дня були задіяні 3-та та 4-та черги.

Такі вимушені обмеження стали результатом масованих російських обстрілів, які спричинили дисбаланс в об’єднаній енергосистемі України. Відключення застосовувалися майже в усіх регіонах країни, крім Донецької та частини Чернігівської областей.

Енергетики закликають жителів Закарпаття використовувати електроенергію ощадливо:

Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів, особливо у вечірній пік із 16:00 до 22:00.

За можливості зменште споживання у цей період, щоб уникнути перевантаження мережі.

Стежте за оновленнями на офіційних сторінках «Закарпаттяобленерго» – там публікують актуальні черги графіків відключень із населеними пунктами, відповідно до розпоряджень Укренерго.

“Укренерго” про загальну ситуацію

Станом на ранок 16 жовтня споживання електроенергії в Україні залишається на стабільно високому рівні, повідомляє Укренерго. Попри всі зусилля енергетиків, система продовжує працювати з підвищеним навантаженням через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Уночі проти 16 росія вкотре атакувала дронами енергетичну інфраструктуру України. Через це частина споживачів залишилася без світла, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Аварійні відключення через складну ситуацію запроваджені у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької й Черкаської областей. На Чернігівщині діють погодинні відключення обсягом трьох черг – це наслідок нещодавніх масованих атак.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Associated Press

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.