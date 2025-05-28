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Новини

Аудіогіди до озера Синевир встановили на Закарпатті

28 Травня 2025 133

Чотири аудіогіди на шляху до озера “Синевир” встановили в Національному природному парку “Синевир”. Розташовані вони вздовж стежки на кілометрі від входу на територію парку аж до озера, пояснив Varosh  Микола Куруц, начальник еколого-освітнього відділу НПП.

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— Ми зробили їх для зручності тих туристів, які хочуть походити парком на самоті, відпочити в тиші у співі пташок, — сказ Микола Куруц. — Щоб скористатись аудіогідом, вам не потрібен інтернет, тільки смартфон, яким потрібно просканувати QR-код.

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Він розповів, що вже незабаром аудіогіди з’являться також і на інших стежках парку.

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Очільниця Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанна Готра сказала Varosh: аудіогіди наразі є замками Закарпаття, Берегівщиною, Ужгородщиною та по місту Ужгород.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: НПП “Синевир”

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# аудіогід # Маріанна Готра # новини Varosh # НПП Синеви # озеро Синевир # туизм Закарпаття

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