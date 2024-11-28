Аудіогід туристичними місцями Берегівщини розробили на Закарпатті

Аудіогід проілюстровано світлинами та перекладено англійською мовою, він вже доступний для прослуховування.

Аудіогід туристичними локаціями Берегівщини розроблено на замовлення обласного управління туризму та курортів в межах програми розвитку туризму та курортів у Закарпатській області на 2024-2026 роки.

Він є вже третім таким проєктом після розроблених аудіомаршрутів замками Закарпаття та Ужанською долиною, розповіла у коментарі Varosh начальниця відділу маркетингу туристичної діяльності Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА Олександра Горзов.

«У 2021 році ми розробили аудіогід замками Закарпаття. Також за сприяння управління було створено аудіогід «Пізнай Ужанську долину». Нині ж вирішили створити подібні аудіогіди, які б розповідали про райони Закарпаття, першим таким районом став Берегівський», – розповіла Олександра Горзов.

Локації для аудіогіда обирали у співпраці з головою Асоціації фахівців туристичного супроводу Віктором Опалеником таким чином, аби охопити всі цікаві місця й родзинки Берегівщини: історичні, культурні, природні пам’ятки, термальні води. Також намагалися скласти маршрути так, щоб їх можна було проїхати за кілька днів автомобілем, або ж за 1 день погуляти у супроводі аудіогіда Береговом чи Виноградовом.

Так, завдяки аудіогіду туристи матимуть змогу почути історії про туристичні родзинки Берегова та сіл Гать, Яноші, Бийгань, Бене, Мужієво, Четфалва, Чома, Вилок, Шаланки, Ботар, Королево, Велика та Мала Копані. Дізнаються про відпочинок на озері у Дийді, про виноробню Шато Чизай у Берегові, термальні курорти у Косоні та виноградники відомого українського тенісиста Сергія Стаховського. Звісно, що не залишилися поза увагою й легендарна Боржавська вузькоколійка, буйволина ферма, замок Канків та палац Перені.

Надалі в обласному управлінні туризму та курортів планують створити подібні аудіогіди усіма районами області. А для популяризації проєкту попередньо організують промоційний тур за маршрутами аудіогіда туристичними місцями Берегівщини для туроператорів та медіа.

Аудіогід доступний для прослуховування за посиланням: https://t1p.de/ngvoz.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Фейсбук-сторінка Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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