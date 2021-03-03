Арт-об’єкт зі сміття: як студент із Кошице привернув увагу до забруднення річок (ФОТО)

Філіп Конколь, 25-річний студент Технічного університету у Кошице, вирішив оригінальним способом привернути увагу громади до забруднення природи пластиком та іншим побутовим сміттям.

Із зібраних на водосховищі Ружин пляшок створив величезну арт-інсталяцію і разом з друзями розмістив її на березі водойми. Аби вона нагадувала всім відпочивальникам про те, що сміття за собою слід прибирати.

«Відходи – це вже частина нас, ми завжди будемо їх створювати. У майбутньому, мабуть, будуть проводитись розкопки і після нас знайдуть, в основному, пластикові пляшки. Сміття з’являється на березі, наприклад, після людей, які вирушають туди в похід. Також пляшки потрапляють з населених пунктів, звідки їх приносить водою», – каже Філіп.

Уперше звернув увагу на проблему, коли пішов на рибалку і відчув, що під ногами, замість гілочок, увесь час потріскує пластик.

Тоді і виникла ідея використати відходи як матеріал для інсталяції і водночас вказати на забруднення навколишнього середовища.

«Я не маю амбіцій боротися із цим, бо не вважаю себе активістом. Я – художник, і зробив те, що бачу і відчуваю. Можливо, завдяки моєму мистецькому внеску, це таки якось вплине на інших людей», – мовить Філіп.

Також словацький студент привернув увагу до самовільних будівель, що почали масово з’являтися на берегах Ружина. Для своєї дипломної роботи він створив віртуальну “туристичну агенцію”, де пропонує взяти в оренду ці незаконні “чорні будинки” поблизу Ружинського водосховища. До кожного з об’єктів додав іронічний стислий опис на своєму веб-сайті ruzin-reality.sk.

Наприклад, такий: «Табір розташований у безпосередній близькості від води та забезпечує захист від дощу та сонця. Блакитний колір брезенту ідеально контрастує із природними землистими кольорами навколишнього середовища».

Подібне незаконне будівництво є великою проблемою у Словаччині. Словацька компанія, яка керує водосховищем, зафіксувала понад двісті таких “хатинок” на всій території.

Андрій Клоц, спеціально для Varosh

За матеріалами словацьких ЗМІ