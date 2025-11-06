АРМА передала в управління маєток Медведчука “Ведмежа діброва” на Закарпатті

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління спортивно-житлово-оздоровчий комплекс “Ведмежа діброва” на Закарпатті.

Як повідомляє АРМА, після проведення торгів у системі Prozorro та перевірки кандидатів, договір на управління строком на 5 років укладено з компанією ТОВ «”ВГМ-ГРУП”.

Згідно з умовами, незалежно від наявності прибутку, управитель щомісяця сплачуватиме фіксований гарантійний платіж у розмірі 258 825 гривень. Якщо ж дохід від управління перевищуватиме цю суму, 72,5% прибутку перераховуватиметься до державного бюджету.

Комплекс “Ведмежа діброва” наразі має статус арештованого майна. Його передали в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду міста Києва. Комплекс має статус єдиного спортивно-житлово-оздоровчого об’єкту і включає земельні ділянки, будівлі та рухоме майно.

За результатами незалежної оцінки, проведеної ТОВ “Незалежна експертна оцінка “Експерт”” станом на 31 грудня 2024 року, вартість комплексу перевищує 493,5 млн грн.

Що було раніше

Після затримання Віктора Медведчука у 2022 році “Ведмежу діброву” арештували та передали в управління АРМА. Актив складається з п’ятьох земельних ділянок та семи об’єктів нерухомості, серед них: спортивно-житловий оздоровчий комплекс, 4 будівлі, житловий будинок і господарський блок.

До переліку також входить рухоме майно: два електрокари, трактор, кухонне та санітарне обладнання, меблі.

У 2024 році АРМА оголосила конкурс на управителя комплексу. Частину майна вже реалізували: два квадроцикли Bombardier і багі Can-Am Traxter продали більш ніж за 900 тисяч гривень, а виручені кошти спрямували на потреби оборони.

Влітку 2024 року АРМА ініціювала передачу 149 арештованих творів мистецтва, що належали родині Віктора Медведчука, до Національного художнього музею України.

Як повідомляв Varosh, йдеться про картини, ікони та інші предмети мистецтва, які фахівці музею оцінили як такі, що становлять національну культурну цінність. Серед авторів переданих робіт – представники закарпатської школи живопису: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Ерделі та інші.

За інформацією “Еспресо”, понад сотню картин із колекції Медведчука вже передано до державних музеїв. Основна частина активів комплексу залишалася в очікуванні нового управителя, і тепер цей процес завершено.

Обшуки у резиденції “Ведмежа діброва”, яка належала куму президента РФ Володимира Путіна – Віктору Медведчуку, проводили ще у 2021 році. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили твори мистецтва, понад 300 картин відомих художників, а також елітні автомобілі Bentley та Maybach.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Телеграму керівниці АРМИ Олени Думи

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.