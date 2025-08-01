Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) ініціює передачу 149 арештованих творів мистецтва, які раніше належали родині Віктора Медведчука, до Національного художнього музею України.

З відповідною ініціативою АРМА вже звернулося до Уряду. Зробили це відповідно до статті 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами», повідомляє офіційний сайт відомства.

Йдеться про картини, ікони та інші витвори мистецтва, які у 2024 році оцінювали фахівці музею на запит АРМА. За результатами експертного дослідження, 149 об’єктів були визначені як такі, що становлять національну культурну цінність.

Серед авторів – класика закарпатської школи живопису: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Ерделі та інші.

Закон про реформу АРМА

Можливість передати арештовані активи напряму до державних культурних установ з’явилася завдяки змінам до Закону України «Про АРМА». Зміни набули чинності 30 липня 2025 року.

Відповідно до статті 21-1 Закону, АРМА може передавати культурні цінності до музеїв, бібліотек, архівів і заповідників без проведення конкурсної процедури – за рішенням Кабінету Міністрів України.

Раніше, у межах кримінального провадження, 285 картин було арештовано за рішенням слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

АРМА ініціювало мистецьку експертизу, аби визначити культурну цінність цих об’єктів. У результаті 149 творів були відібрані як ті, що становлять частину національної спадщини України.

У квітні 2024 року в АРМА повідомляли, що 264 картини з колекції Медведчука продадуть з аукціону на користь державі.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сюжет ТСН

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.