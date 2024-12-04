Архітектурний календар до 100-річчя Малого Ґалаґова від Uzhhorod Modernism доступний для замовлення

Співзасновники проєкту Uzhhorod Modernism – дослідники історії архітектури Ліна Дегтярьова та Олег Олашин – після кількарічної перерви відновили випуск архітектурного календаря.

Темою календаря на 2025 рік обрали сторіччя урядового модерністського кварталу Малий Ґалаґов в Ужгороді. Період закладання згаданого кварталу розпочався на початку 1920-их років, остання чехословацька будівля тут була зведена у кінці 1930-их, коли Малий Ґалаґов остаточно сформувався. Однак за відправну точку при формуванні календаря взяли період, коли у кварталі постали перші будівлі – це 1924–1925 роки, пояснили для Varosh в ініціативі Uzhhorod Modernism.

Які будівлі можна побачити на сторінках календаря на 2025 рік

На сторінках календаря можна побачити 12 будівель, які розташовані в межах кварталу Малий Ґалаґов. Це передусім будівля колишнього Земського уряду Підкарпатської Русі, кілька житлових будинків та кілька адміністративних, зокрема тимчасова урядова будівля, дирекція поліції, командування 12-ї піхотної дивізії, жандармське командування, філія Народного банку, адміністрація пошти і телеграфу тощо.

Для ілюстрування автори використали історичні світлини міжвоєнного періоду – саме в той час історичні будівлі Малого Ґалаґову й були побудовані в своїй найкращій подобі.

«Ми взяли, зокрема, поштівки з власної колекції, кілька архівних фото, а також попросили деякі історичні поштівки в наших друзів, колекціонерів Павла Кришеника та Ростислава Татомира. Ми не мали на меті викликати напади ностальгії за старими часами, коли ця архітектура була доглянутою. Для нас і, сподіваємося, для читачів також, ці світлини мали би стати орієнтиром, дорожньою картою того, як цей квартал може і має виглядати. Закликом до збереження цієї вишуканої краси, якою варто пишатися. Особливо в часи, коли архітектура більшої частини України, як і люди, потерпає від обстрілів агресора», – кажуть співзасновники проєкту Uzhhorod Modernism.

Символізм обкладинки

На обкладинці календаря можна побачити геометричні фігури, які складаються у цифри: 2025. У концепцію обкладинки, пояснюють автори, закладали певний символізм.

«Ми використали прості геометричні фігури — коло, півколо, трикутник, частково квадрат. Відповідні фігури використовувалися у 1920-их роках у графіці школи Баугауз, де було сформульовано основні засади модернізму, фактично філософію сучасної архітектури. Ці баугаузівські принципи стали основою і для архітектури кварталу Малий Ґалаґов кажуть співзасновники Uzhhorod Modernism. Колористичні рішення обкладинки також передають найхарактерніші поєднання кольорів на фасадах будівель кварталу», – пояснили співзасновники проєкту Uzhhorod Modernism.

Наприклад, цифра 0 — це мінімалістичне сіре коло, символізує функціоналізм. Це колір фасаду будівлі адміністрації пошти і телеграфу, яку спроєктував видатний чеський архітектор Йожеф Ґочар. Цифра 5 — це поєднання кольорів та форм характерне для стилю рондокубізм. Тут рондо — це коло, куб — це власне куб чи квадрат. Ці кольори можна побачити на фасаді тимчасової урядової будівлі (вул. Довженка, 4). Перша двійка на обкладинці має пісочний колір, що найчастіше зустрічається на фасадах Малого Ґалаґова, зокрема на його домінанті — на будівлі Земського уряду. Друга двійка символізує архітектуру модерністського класицизму, поєднання сірого та жовтуватого відтінків. Такі кольори є, зокрема, на фасаді колишнього жандармського командування.

Таким чином, обкладинка має багатошаровий символізм, де у формах та кольорах закодовано першооснову архітектури модернізму, а також колористику фасадів та архітектурні стилі Малого Ґалаґова.

Історія календаря від Uzhhorod Modernism

Перший архітектурний календар побачив світ наприкінці 2017 року, тоді це був календар на 2018-ий, присвячений модерністським порталам Ужгорода. Автори розробили 12 ілюстрацій історичних дверей на кожен місяць, які презентували різні архітектурні стилі — функціоналізм, ар-деко, модерністський класицизм, рондокубізм тощо. На додаток незабаром створили подарунковий набір магнітів та набір поштівок з ілюстраціями з календаря.

Перший календар мав неочікуваний успіх не лише серед ужгородців, але й розійшовся по всій Україні, автори надсилали його і в країни Європи, і до кількох підписників тематичної сторінки в США. Тож вирішили продовжити цю ініціативу і в наступні роки.

Станом на зараз календар на 2025 рік – п’ятий за ліком, до нього були архітектурні календарі на 2018, 2019, 2020 та 2021. Кожен календар мав якусь певну концепцію та тему. Наприклад, якщо перший календар був присвячений порталам, то вже інший — скульптурам і рельєфам модерністських будівель. Якщо один календар містив виключно ілюстрації та графіку, то в іншому упорядники використовували реальні фото будівель чи архітектурних деталей.

У 2021 році календар вже не вийшов: перерва була зумовлена нестачею часу. Потім розпочалася повномасштабна війна, тривалий час про календар взагалі не йшлося. Нині ж автори вирішили відновити його випуск, і до цього рішення спонукав передусім запит від підписників сторінки проєкту Uzhhorod Modernism та їхня підтримка.

«Впродовж кількох років на початку кожної зими нас запитували, чи буде цьогоріч календар. Багато хто брав календар в подарунок друзям та близьким перед різдвяними та новорічними святами. Тож ми довго вагалися і все ж вирішили цього року відновити традицію. До того ж ми нещодавно завершили багаторічну кропітку роботу над монографією, що присвячена архітектору Людовита Ельшлеґеру, тож з’явилося трохи більше вільного часу на календар», – кажуть автори.

Календар вийшов невеликим накладом, українською та англійською мовами. Упорядники зазначають, що за потреби готові надрукувати певну додаткову кількість примірників, щоб вистачило всім бажаючим.

Замовити календар на 2025 рік можна, залишивши відповідне повідомлення у приватних повідомленнях або коментарях на сторінці Uzhhorod Modernism.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Uzhhorod Modernism у Фейсбуці

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