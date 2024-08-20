Команда археологів Археологічного музею ім.Балагурі та волонтерів почала розкопки мукачівського замку “Паланок”. Першочергове завдання ставлять — зрозуміти, який там є культурний шар, яка глибина, структура, щоб зрозуміти ситуацію, плануючи подальші дослідження верхньої частини замку, — пояснив Varosh Володимир Мойжес.

— Можливо, наткнемося на більш ранні фундаменти чи якісь інші знахідки. Ми ще нічого не знаємо, тому що в археологічному плані “Паланок” взагалі не копався, — каже він. — У ’80-тих на схилах гори був архітектурний нагляд під час прокладання комунікацій. Київські дослідники робили аналіз сін 16 століття, але замок відомий за письмовими згадками вже на початку 14 століття, то де ми це можемо побачити? От це і є нашим завданням — знайти цей горизонт 13-14 століть.

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Для пробних робіт вибрали центральний майданчик замку, ділянку, не закриту бруківкою. Там сподіваються знайти щось із Верхньої частини замку, яка є найдавнішою і з якої Паланок і почав розбудовуватися донизу.

— Ще один варіант перевірити стратиграфію Верхнього замку — прокопати підвальні приміщення, — каже археолог. — Особисто я на якісь великі знахідки не сподіваюсь, ми не знаємо, що там є взагалі, тому що пам’ятка не досліджена. Ми навіть не знаємо, яка там буде глибина. Ця потреба назрівала давно і керівництво замку нас у цьому підтримує.

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Ці роботи з вивчення ділянки Володимир Мойжес планує провести до кінця серпня.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Володимира Мойжеса у Фейсбуці

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