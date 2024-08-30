Археологічні розкопки в замку “Паланок” продовжать

На стіну на глибині 80 см, яка не прив’язана до загального замкового комплексу, натрапила команда археологів, яка почала розкопки на центральному майданчику мукачівського замку “Паланок”. Тому тепер ділянку, на якій продовжать розкопки, розширять, — розповів Varosh керівник робіт, археолог, завідувач Археологічного музею ім. проф. Е.Балагурі Володимир Мойжес.

— Хочемо якомога більше охопити цю стіну, щоб зрозуміти, що це таке: якщо побачити напрям, куди вона йде, чи завертає кудись убік, чи це просто стіна довкола башти, чи зовнішня стіна якоїсь споруди, — каже він. — це все будемо з’ясовувати. Принаймні це якийсь ранній будівельний горизонт, у 17 столітті його було розібрано і засипано. Поки що виглядає як просто стіна. Щоб зрозуміти, треба дослідити більш масштабну площу.

Щоб розширити ділянку робіт, команда ще має кілька метрів у бік криниці.

Біля стіни, в засипці знайшли також монету 1526 року, Свидницький півгріш, періоду Людовіка Ягелончика, пояснив Володимир Мойжес. Знайшли також два десятки фрагментів кахлів 17 століття, таку ж аналогію знаходили свого часу в Середнянському замку. Знайшли ще наконечник арбалетної стріли, середньовічну шпору і кілька десятків кілограмів кераміки.

Роботи на ділянці команда продовжить уже щовихідних доїжджаючи в Паланок з Ужгорода, оскільки з вересня у більшої частини команди — викладачів та студентів — почнеться навчання.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Володимира Мойжеса у Фейсбуці

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