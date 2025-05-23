Апеляційний суд залишив довічне депутату, що підірвав гранати у сільраді на Закарпатті

Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок у вигляді довічного ув’язнення для депутата Керецківської сільради на Закарпатті, який підірвав гранати під час сесії.

Закарпатська обласна прокуратура в апеляційному суді відстояла покарання для депутата Керецьківської сільської ради за фактом вчинення терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконного поводження з вибуховими пристроями, повідомляють в обласній прокуратурі.

У листопаді минулого року Свалявській районний суд виніс вирок депутату за ст. ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України, засудивши його до довічного ув’язнення.

“Засуджений і його адвокат просили скасувати попереднє рішення, яким особу засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, однак суд підтримав позицію сторони обвинувачення та залишив вирок без змін”, — повідомляють у Закарпатській обласній прокуратурі.

Йдеться про подію, яка трапилася 15 грудня 2023 року у селі Керецьки Хустського району. Як повідомляв Varosh, того дня під час засідання сесії сільради один із депутатів підірвав у сесійній залі бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

Внаслідок вибуху постраждало 26 людей. Від множинних осколкових поранень загинуло двоє депутатів сільради. Один з них помер наступного дня після інциденту, інший – через місяць.

За даними слідства, злочинець заздалегідь підготувався до скоєного: задіявши власні зв’язки у кримінальних колах, придбав бойові гранати та сховав їх у власному помешканні. У день засідання сільради чоловік приніс бойові засоби ураження до приміщення держустанови.

Під час досудового розслідування та судового розгляду засуджений перебував під вартою в ДУ «Закарпатська УВП (№9)». Там він знаходиться і зараз.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Закарпатській області.