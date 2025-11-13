Сьогодні, 13 листопада, у Львові відбулося чергове засідання Восьмого апеляційного адміністративного суду у справі про оскарження детального плану території. Документ передбачає можливість забудови полонини Руної на Закарпатті вітроелектростанціями.

Як розповіла у коментарі Varosh адвокатка МБО “Екологія. Право. Людина” Ольга Мелень-Забрамна, попереднє засідання було призначене на 11 листопада. Тоді через технічні проблеми з електронним судом і неможливість вести аудіозапис суд оголосив перерву в засіданні.

Тоді ж суд зобов’язав відповідача – представників Тур’є-Реметівської сільської ради – на наступному засіданні бути присутніми особисто, а не у режимі відеоконференції. Додатково відповідача зобов’язали надати оригінал детального плану території та картографічні матеріали.

– Сьогодні ми засідали майже три години. Суддя вирішила оголосити перерву й залучити до справи ДП “Ліси України”. Це потрібно, щоб дослідити, чи є на території, яку планують забудовувати, об’єкти природно-заповідного фонду. Це, зокрема, як ми казали, заказники “Тур’є-Полянський” і водоспад Шипіт, – розповіла Ольга Мелень Забрамна.

Також суд запросив надати Схему планування території Закарпатської області, аби з’ясувати, чи ділянка під забудову перетинається з елементами екомережі або об’єктами енергетичної інфраструктури.

– Суддя хоче дослідити картографію, адже є суперечливі листи від Закарпатської ОВА: з одного боку, про можливість розміщення там об’єкта енергетики, з іншого – про наявність об’єкта екомережі, — уточнила адвокатка.

У засіданні брали участь представники відповідача – адвокат Михайло Ільницький та представник компанії “Вітряний парк Турянський”, адвокат Сергій Севостьянов.

Наступне судове засідання призначене на 27 листопада. До цього часу сторони мають подати додаткові документи та матеріали, які стосуються наявності природоохоронних об’єктів і правомірності прийнятого детального плану території.

Вітряки на Руній

Як повідомляв Varosh, 23 травня 2024 року Тур’є-Реметівська сільська рада затвердила детальний план території під будівництво ВЕС на полонині Руній. Відповідно до нього, ТОВ “Вітряні парки України” планує збудувати на полонині 30 вітроелектроустановок.

Рішення про затвердження детального плану територій оскаржила у суді міжнародна благодійна організація “Екологія. Право. Людина”.

У січні 2025 року Міністерство довкілля (нині – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства) своїм наказом призупинило розгляд документів із процедури ОВД на час розгляду справи у суді.

Попри це, забудовник розпочав на полонині Руній облаштування фундаментів під майбутні вітроустановки, спираючись на дозвіл ДІАМ на підготовчі роботи.

21 серпня 2025 року Закарпатський окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову щодо скасування рішення сільради про затвердження детального плану територій для зведення вітроелектростанцій на Руній. Відповідне рішення позивачі оскаржили вже в апеляції.

15 серпня 2025 під будівництво вітряків віддали гору Гостра та Вододільний хребет депутати Жденіївської сільради.

Загалом в українських Карпатах ТОВ “Вітропарки України” планує звести 334 вітроустановки. Це підтвердив під час спільного виїзного засідання парламентських комітетів і генеральний директор компанії Владислав Єременко.

Як свідчать результати соціологічного дослідження, 39% закарпатців виступають за пошук балансу та компромісу у питанні забудови Карпат вітряками та курортами. Не підтримують забудову 28% населення області, тоді як підтримку таким ініціативам висловили 23% закарпатців. Ще 11% не змогли відповісти на питання.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команду Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки ГО “Екосфера”



Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.