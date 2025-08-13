Апеляційний суд розпочав розгляд скарг у справі про групове насильство над підліткою у Верхніх Воротах

11 серпня у Закарпатському апеляційному суді відбулося перше засідання у справі про групове сексуальне насильство над неповнолітньою.

Суд розглядає скарги, які подали представники трьох засуджених за насильство молодиків.

Як повідомляють у юридичній компанії «Міллер», яка представляє інтереси потерпілої дівчини, під час слухання колегія суддів оголосила зміст апеляційних скарг адвокатів засуджених. Вони намагаються поставити під сумнів вирок суду першої інстанції та домогтися його скасування.

Прокурори та представники потерпілої виступили проти задоволення апеляцій, наголосивши, що вирок був законним і справедливим, а доводи захисту не відповідають встановленим фактам.

Під час засідання суд провів низку процесуальних дій, розповіла у коментарі Varosh адвокатка практики White-Collar Crime, комплаєнсу та розслідувань юридичної компанії Miller Наталія Баранова.

“Суддя-доповідач виклав зміст оскарженого рішення, озвучив доводи сторін, зазначені в апеляційних скаргах та запереченнях, і з’ясував, чи учасники підтримують подані апеляції. Також учасники мали можливість висловити свої позиції у відповідному процесуальному порядку. Оскільки завершився робочий день і цей етап слухання логічно добіг кінця, суд оголосив перерву. Це звична практика, яка не впливає на сутність справи або її подальший розгляд”, – сказала адвокатка.

Також сторона потерпілої подала клопотання про обмеження присутності дівчини на судових засіданнях. Адвокати пояснили це клопотання емоційною вразливістю потерпілої, складністю обставин справи та необхідністю захистити її права. Суд погодив клопотання, тому потерпіла наразі не бере участі у засіданнях, сказала Наталія Баранова. При цьому додала, що її постійно інформують про перебіг справи та повноцінно представляють інтереси в суді.

Відтак сторони погодили наступну дату слухання — у жовтні. Суд врахував завантаженість та графіки учасників. Після перерви суд продовжить розгляд справи відповідно до встановленого порядку.

Наступне засідання відбудеться 13 жовтня, о 14:00.

Нагадаємо, 7 лютого 2025 року суд першої інстанції визнав трьох обвинувачених винними та призначив кожному покарання – 6 років позбавлення волі з негайним взяттям під варту.

Справа зґвалтування у Верхніх Воротах

24 серпня 2021 року у Верхніх Воротах троє учнів 10 класу заманили у підвал на рік молодшу від себе дівчину, де здійснили над нею сексуальну наругу, використовуючи пальці. Все це вони знімали на телефон, а відео згодом поширили в інтернеті та між учнями школи.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 ККУ – Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Однак у процесі розслідування справу перекваліфікували на насильство, яке, начебто, здійснювалося без проникнення в тіло потерпілої.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд оприлюднив вирок у справі за ч. 3 ст. 153 – Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. На суді всі троє ґвалтівників визнали свою вину.

Утім відповідно до ст. 104 суд звільнив ґвалтівників від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки.

Вирок в апеляції оскаржила юридична компанія «Міллер». Влітку 2023 року Закарпатський апеляційний суд повернув справу на повторний розгляд до Воловецького районного суду.

Адвокати обвинувачених під час розгляду справи намагалися закрити провадження. Однак суд відповідне клопотання відхилив.

Також підсудні намагалися мобілізуватися до лав ЗСУ в Обухівському ТЦК, попри те, що є 18-річними. Завдяки суспільному розголосу та реакції Міноборони у незаконній мобілізації їм відмовили.

7 лютого 2025 року Воловецький районний суд виніс вирок у справі, присудивши всім трьом підсудним реальні терміни ув’язнення – по 6 років позбавлення волі.

Зараз у суді інтереси потерпілої дівчини так само представляють адвокати юридичної компанії «Міллер»: Наталія Баранова, Ілля Воробйов, молодший юрист Андрій Балицький, адвокатки Роксолана Гера та Марта Змисла.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото advokatpost

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.