Апеляційний суд починає розгляд скарг засуджених за зґвалтування неповнолітьної у Верхніх Воротах

У понеділок, 11 серпня, о 14:00 в Закарпатському апеляційному суді відбудеться нове засідання у справі щодо зґвалтування неповнолітньої дівчини у селі Верхні Ворота.

Суд розглядатиме апеляційні скарги захисту трьох засуджених, яких раніше визнали винними у сексуальному насильстві.

Розгляд справи відбуватиметься у закритому засіданні, повідомили Varosh у юридичній компанії Miller, яка вела справу потерпілої дівчини.

Як уточнила адвокатка практики White-Collar Crime, комплаєнсу та розслідувань компанії Miller Наталія Баранова, засуджені оскаржують в апеляції як вирок суду першої інстанції у вигляді 6 років тюрми, так і рішення про тримання під вартою.

Апеляційні скарги подані захисниками усіх трьох обвинувачених.

Справу слухатиме та сама колегія суддів, яка вже одного разу повернула її на повторний розгляд до суду першої інстанції, чим спричинила затягування процесу.

Нині так само інтереси дівчини представлятимуть адвокати компанії Miller: Наталія Баранова, Ілля Воробйов, Андрій Балицький, Роксоляна Гера, Марта Змисла.

Зґвалтування у Верхніх Воротах

24 серпня 2021 року у Верхніх Воротах троє учнів 10 класу заманили на рік молодшу від себе односелицю в підвал. Там, використовуючи пальці та знімаючи відео на телефон, вони здійснили над нею сексуальну наругу. Потім зняте відео поширили в інтернеті та між учнями школи.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 ККУ – Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Однак у процесі розслідування справу перекваліфікували на насильство, яке, начебто, здійснювалося без проникнення в тіло потерпілої.

На суді всі троє ґвалтівників визнали свою вину.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд оприлюднив вирок у справі за ч. 3 ст. 153 – Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Разом із тим, суд звільнив ґвалтівників від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки, відповідно до ст. 104.

Вирок в апеляції оскаржила юридична компанія «Міллер». Влітку 2023 року Закарпатський апеляційний суд повернув справу на повторний розгляд до Воловецького районного суду.

Адвокати обвинувачених під час розгляду справи намагалися закрити провадження. Однак суд відповідне клопотання відхилив.

Також підсудні намагалися мобілізуватися до лав ЗСУ в Обухівському ТЦК, попри те, що є 18-річними. Завдяки суспільному розголосу та реакції Міноборони у незаконній мобілізації їм відмовили.

7 лютого 2025 року Воловецький районний суд виніс вирок у справі, присудивши всім трьом підсудним реальні терміни ув’язнення – по 6 років позбавлення волі. Відповідно до вироку, обвинувачених взяли під варту одразу в залі суду.

При цьому, підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком суд не встановив.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото amiel.club

