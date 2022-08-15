Антибіотики за електронним рецептом: з 1 серпня придбати їх можна тільки так

З 1 серпня в Україні почала діяти система електронних рецептів на антибіотики. МОЗ України планує всі рецептурні препарати відпускати за цифровими рецептами і це перший етап реформи. Роблять це, щоб унеможливити самовільне придбання антибіотиків, бо ж це серйозні ліки, які мають призначатися виключно лікарем.

Електронний рецепт видає сімейний лікар, пояснила Varosh Мирослава Чубірко, директор Центру первинної медичної санітарної допомоги Мукачівської ТГ. Водночас із ним людина отримує і інформаційну довідку. Такий варіант передбачили для тих, хто не має смартфону. І на випадок, якщо лікарня ще не працює з електронною системою охорони здоров’я, і в разі, якщо заклад просто залишиться без електрики.

У МОЗ пояснюють: рецепт може виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог та ін. Головна умова – заклад та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоровʼя.

Для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова, а якщо ви плануєте взяти антибіотики тільки на тиждень, а вам виписали е-рецепт на місяць, то ви можете погасити рецепт частково, кажуть у МОЗ. Рецепт на антибіотики — хоч паперовий, хоч електронний — дійсний впродовж 30 днів.

«Електронний рецепт на антибіотики передбачає повну оплату, — сказала Мирослава Чубірко. — Як тільки система запустилася, з 1 серпня, сімейний лікар виписав рецепт і в апотеці людина безперешкодно отримала ліки. Інформаційна довідка це свого роду фізичний дублікат електронного рецепта. Такій видачі підлягають усі антибіотики. Які мають системну дію».

Наразі, за словами Мирослави Чубірко, проблем не виникало.

Varosh

Фото pixabay

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