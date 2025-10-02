Антон Дробович в Ужгороді: Varosh запрошує на відкриту зустріч

Varosh запрошує 9 жовтня на зустріч з українським філософом, правником, громадським діячем, колишнім головою Українського інституту національної пам’яті — Антоном Дробовичем.
Антон Дробович — один із найяскравіших представників нового покоління українських інтелектуалів. Він досліджує культуру пам’яті, працює з темами історії, ідентичності та цінностей, формує дискусію про те, як минуле впливає на сучасність і майбутнє України.
Під час розмови говоритимемо про:
Модераторка: Росана Тужанська, CEO Varosh
Місце: Ужгород, ILKO Gallery
Дата: 9 жовтня
Час: 18:30
Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників — 150 осіб). Реєстрація тут.
Стежте за оновленнями на сторінці події у Facebook.
Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції.
Varosh
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.