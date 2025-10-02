Антон Дробович в Ужгороді: Varosh запрошує на відкриту зустріч

Varosh запрошує 9 жовтня на зустріч з українським філософом, правником, громадським діячем, колишнім головою Українського інституту національної пам’яті — Антоном Дробовичем.

Антон Дробович — один із найяскравіших представників нового покоління українських інтелектуалів. Він досліджує культуру пам’яті, працює з темами історії, ідентичності та цінностей, формує дискусію про те, як минуле впливає на сучасність і майбутнє України.

Під час розмови говоритимемо про:

культуру пам’яті у час війни та її роль для стійкості суспільства;

нові сенси та виклики для української ідентичності;

як осмислення минулого допомагає будувати демократичне майбутнє.

Модераторка: Росана Тужанська, CEO Varosh

Місце: Ужгород, ILKO Gallery

Дата: 9 жовтня

Час: 18:30

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників — 150 осіб). Реєстрація тут.

Стежте за оновленнями на сторінці події у Facebook.

Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.