Antalovetska Trail 2025: на змагання запрошують любителів трейлового бігу

Змагання Antalovetska Trail відбудуться 26 квітня 2025 року в мальовничій місцевості Невицького замку — легендарної середньовічної фортеці. Це ідеальне місце для трейлових забігів, де кожен учасник зможе насолодитися природою й одночасно випробувати свої сили на складних маршрутах, повних перешкод та несподіваних поворотів.

Antalovetska Trail — змагання для учасників будь-якого рівня підготовки, які зможуть перевірити свої сили на одному з найскладніших і найцікавіших маршрутів на Ужгородщині. Змагання сформовані таким чином, щоб поєднати фізичне навантаження, неймовірно гарну природу та непередавану атмосферу трейлової спільноти. Кожен маршрут обіцяє захоплюючі пейзажі, ліси, потічки, гірські стежки, які пролягають через природні пам’ятки та унікальні екосистеми Карпат.

У 2025 році організатори підготували кілька дистанцій для учасників різного рівня підготовки:

1. Antalovetska (30 км) — для досвідчених трейлранерів, готових до справжнього випробування.

2. Salamandra (20 км) — ідеальний вибір для тих, хто хоче пройти довгу дистанцію по пересіченій місцевості.

3. Masaryk Trail (10 км) — середня дистанція для тих, хто вже має певний досвід у трейловому бігу або хоче спробувати вийти за межі комфорту)

4. Nevitsky Castle (5 км) — для початківців трейлранерів або тих, хто віддає перевагу менш складним маршрутам.

5. Дитячі старти – 400 м, 700 м, 1 км.

Протяжність дистанцій буде покрита пунктами харчування та медичною допомогою. Усі переможці отримають цінні призи та подарунки від партнерів та спонсорів змагань.

Antalovetska Trail — це не лише фізичне випробування, а й унікальна можливість стати частиною великої спільноти трейлранерів. Тут кожен учасник, незалежно від рівня підготовки, відчуває себе частиною чогось більшого.

Реєструйтеся та готуйтеся до одного з найзахопливіших трейлів нашого краю. Організатор змагань: ГО Ініціатива Розвитку Краю, бігова спільнота UzhTrail Ukraine (м.Ужгород) Захід відбудеться за підтримки Оноківської ОТГ.

Кошти, зібрані під час заходу, будуть направлені на допомогу маленькому закарпатцю Олегу Ригану якому лікарі діагностували важке генетичне захворювання – м’язову дистрофію Дюшенна.

Зареєструватися онлайн для участі можна на сайті RunStyle. Слідкувати за новинами та обговоренням можна за посиланням, а також у соцмережах — Facebook та Instagram.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративні, UzhTrail UA

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