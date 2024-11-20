Андрій Любка увійшов у трійку фіналістів Літературної премії Конрада

Письменник та волонтер Андрій Любка став одним із трьох фіналістів Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського 2024. У трійку також увійшли письменник Олександр Михед та українська поетеса Ярина Чорногуз.

Премію заснував у 2007 році Польський Інститут у Києві. Її присуджують щодвароки українському письменникові/письменниці віком до 40 років за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, універсалізм послання. Журі, зокрема, звертало увагу на україномовну творчість претендентів, що порушує актуальні теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури.

Серед лауреатів премії: Вікторія Амеліна (2021), Артем Чех (2019), Катерина Калитко (2017), Софія Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталка Сняданко (2011), Сергій Жадан (2009), Тарас Прохасько (2007).

Цьогорічних фіналістів обрали зі списку претендентів, запропонованих 49 інституціями та приватними особами польсько-українське журі. Церемонія вручення Премії відбудеться 16 грудня 2024 року.

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Зоряна Попович, Varosh

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