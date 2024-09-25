Андрій Любка та фільм “Ля Палісіада” – учасники Українського культурного фестивалю у Нью-Йорку

Із 15 до 31 жовтня у Нью-Йорку триватиме Український культурний фестиваль, який організовують Український інститут спільно з фондом Razom for Ukraine.

Під час фестивалю відбуватиметься представлення українського мистецтва в усіх його проявах та формах, повідомляє Razom for Ukraine.

Так, впродовж двох тижнів на фестивальних майданчиках проходитимуть вечори української поезії, зустрічі з українськими літераторами, покази українського кіно, художні виставки й мистецькі інсталяції українських митців, музичні перформанси.

Окрім іншого, вперше за понад 30 років на фестивалі виступить Національний балет України. У програмі, зокрема: “Дон Кіхот”, “Жизель”, “Вмираючий лебідь”.

Відвідувачі матимуть нагоду познайомитися з письменниками/цями Галиною Крук, Маріанною Кіяновською, Остапом Сливинським, Юлією Ілюхою, Оленою Стяжкіною, Андрієм Любкою та Алексом Авербухом. Переглянути «Порцелянову війну», «Ля Палісіаду» та інші фільми, відзначені нагородами. Почути музику композиторки й піаністки Вікторії Польової та «Магію світла» бандуриста Юліана Кястого.

Зустріч із закарпатським письменником та волонтером відбудеться 24 жовтня. Під час цієї зустрічі Андрій Любка розкаже, як після початку повномасштабного вторгнення українська культура стала життєво важливою складовою оборонної стратегії країни. Також він представить свою книгу «Війна з тильного боку» та розкаже про свою волонтерську ініціативу, завдяки якій було зібрано понад 1,5 млн доларів і придбано понад 310 машин для фронту.

Також 24 жовтня відбудеться показ фільму «Ля Паілісіада», зйомки якого проходили частково і в Ужгороді. Фільм демонструватиметься українською мовою з англійськими субтитрами.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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