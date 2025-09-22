Андрій Любка презентує в Ужгороді свій новий роман “Вечір у Стамбулі”

Презентація шпигунського роману “Вечір у Стамбулі” Андрія Любки відбудеться 30 вересня, о 18:00, в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Ф. Потушняка. Модерувати подію буде головна редакторка обласної бібліотеки Іванна Когутич-Гаврош. Вхід на подію вільний.

Події шпигунського роману “Вечір у Стамбулі”, виданого цьогоріч у видавництві “Meridian Czernowitz”, розгортаються у наші дні. У розпал війни з Росією український письменник вирушає з Ужгорода до Стамбула на презентацію турецького перекладу свого роману. Здавалося б, звичайна літературна поїздка, але перед від’їздом до нього звертається офіцер СБУ з невеличким проханням. Легковажна згода стає початком небезпечної авантюри, літератор потрапляє у вир розвідницьких та любовних пригод.

Як розповів у коментарі Varosh Андрій Любка, книгу він почав писати минулого літа, коли зламав ногу і був вимушений провести три місяці вдома.

Письменник називає “Вечір у Стамбулі” “найбільш сюжетною” своєю історією, чиї події розвиваються швидко й динамічно.

“Мені завжди хотілося написати щось подібне. Я люблю фільми про Джеймса Бонда, різні шпигунські історії. І от якраз минуле літо дало мені можливість цю свою давню ідею і мрію почати втілювати. Книжку я дописав цього року у травні, але за настроєм вона літня, серпнева. І я дуже сподіваюся, що вона сподобається читачам. Я хотів створити для них напружений, але позитивний настрій з відчуттям перемоги в кінці. Це було моє бажання – поділитися такою доброю оптимістичною енергією”, – розповів автор.

Раніше, презентація книги вже відбулися у Стамбулі, де й відбувалися події книги, а також у Полтаві. Прочитати рецензію на книгу на “УП.Культура”.

Про автора

Андрій Любка – письменник, перекладач і есеїст, лауреат багатьох міжнародних премій. У 2025 році увійшов до списку “100 людей культури” за версією журналу “NV”. У доробку автора – романи “Карбід”, “Твій погляд, Чіо-Чіо-сан“, “МУР”, збірки оповідань “Кімната для печалі”, “Кілер”, книжки есеїстики “Саудаде”, “Щось зі мною не так”, “Війна з тильного боку” репортажна книжка подорожніх нотаток “У пошуках варварів” та три поетичні збірки. З початку повномасштабного вторгнення Андрій Любка почав активно волонтерити для армії. Наразі разом з командою закупив понад 390 автівок для ЗСУ.

Галина Гичка, Varosh

Фото: культурна агенція “Терени”

