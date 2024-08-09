Анаконда з’явилась в екзотаріумі “Акваріум” в Ужгороді

Дитинча, наразі метрова справжня анаконда оселилась в екзотаріумі “Акваріум” в Ужгороді і вже відсьогодні її можна подивитись цікавим відвідувачам. Вона найбільша у світі серед удавів та змагається з сітчастим пітоном за звання найбільшої змії світу, пояснив Varosh власник екзотаріуму Олег Диба.

— Це ще малятко, народилося минулого року, а зазвичай у дорослому віці анаконда сягає довжини в 6-11 метрів, — пояснив Олег Диба. — Це розвідна анаконда, бо ж в Україні в природі вони не зустрічаються. Це водяна змія і її треба тримати у вольєрі з водою. Наших пітонів ми тепер переселили і туди помістили анаконду, там прямо є басейн.

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Нову мешканку екзотаріуму поселили у вольєрі 50х50 см і тепер ужгородці в соцмережі активно підбирають їй ім’я.

Олег Диба пояснив: удави поширені на території Центральної та Південної Америки та народжують малечу живими, а пітони відкладають яйця та живуть в Азії і інших країнах “старого світу”.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: “Акваріум”

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