Амбасадорами Закарпаття стали ще 10 впливових людей

Список Амбасадорів Закарпаття, тобто людей, які популяризують Закарпаття на національному й міжнародному рівнях, днями поповнили іще 10 впливових і впізнаваних закарпатців. Відтак, Закарпаття має 24 Амбасадорів, повідомили в Департаменті культури Закарпатської ОВА.

Хто став Амбасадорами

Перших 14 людей, які стали амбасадорами Закарпаття, визначили 21 березня, під час пленарного засідання чергової сесії обласної ради. Ними стали меценат Алекс Ровт, засновник і власник Шато Чизай Геннадій Гутман, радник омбудсмена Словаччини з питань захисту дітей Едуард Бураш, лікар-нейрохірург, ректор УжНУ Володимир Смоланка, Василь Лазоришинець, альпіністка Ірина Галай, співак Степан Гіга, лікарка ендокринологиня, депутатка обласної ради Ольга Олексик, Вікторія Алексович, Ольга Тоїчкіна, Рудольф Дзуринець, Андрій Козир, Інна Носа та Лариса Проданець.

Наступними Амбасадорами, як сказав Varosh Андрій Шекета, перший заступник голови обласної ради, стали ще 10 людей, які представляють Закарпаття своєю працею.

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Це аналітик, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський, волонтер Рудольф Балажинець, завідувачка відділу проєктної і соціокультурної діяльності Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Ф.Потушняка, культурна менеджерка Євгенія Напуда, директорка-художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук, фотограф Михайло Дорогович, засновник клініки “Асклепій”, доктор медичних наук Юрій Андрашко, Катержина Свободова з Чехії, винний експерт, сомельє, засновник Школи сомельє Віталій Ковач, підприємиця та співзасновниця компанії SheMax Тетяна Шелест та підприємець, засновник ГО “Кваси — Наповнюйся” Олександр Шаталов.

Для чого це потрібно

Ініціативу створення команди Амбасадорів Закарпаття започаткувала Закарпатська ОВА ще торік у жовтні. Ними можуть стати “…закарпатці незалежно від того, де вони мешкають зараз, а також іноземці, котрі мають зв’язок з нашим краєм. Основне завдання – популяризувати Закарпаття на національному й міжнародному рівнях, започатковувати та розвивати нові зв’язки в різних сферах, організовувати конференції, форуми, семінари, виставки, саміти тощо”, — кажуть в ОВА.

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