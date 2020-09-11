Аліна Паш випустила альбом про американську “мрію”

11 вересня 2020 року Alina Pash випустила альбом Amerikraine Dream – в пам’ять про падіння великої американської мрії. Це музична відповідь гостро-соціальній темі у 6 реп-маніфестах.
Наш спецпроєкт: Культурний прорив Закарпаття, який ми, можливо, не помічаємо.
«Amerikraine» – це чесно про нас, українців, які в гонитві за фантомною «американською мрією» і кращим життям сліпо ігнорують титанічні зміни, що відбуваються в Україні тут і зараз, і які здатні статися повноцінно тільки завдяки нам самим.
«Amerikraine» – іронічні треки про здоровий патріотизм. Україна – це Ми, а не хтось. Вона незалежна і водночас сучасна і відкрита.
Amerikraine складається з 6 штатів-треків:
Слухайте музику тут.
Varosh