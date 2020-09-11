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Новини

Аліна Паш випустила альбом про американську “мрію”

11 Вересня 2020 2

11 вересня 2020 року Alina Pash випустила альбом Amerikraine Dream – в пам’ять про падіння великої американської мрії. Це музична відповідь гостро-соціальній темі у 6 реп-маніфестах.

 Наш спецпроєкт: Культурний прорив Закарпаття, який ми, можливо, не помічаємо.

«Amerikraine» – це чесно про нас, українців, які в гонитві за фантомною «американською мрією» і кращим життям сліпо ігнорують титанічні зміни, що відбуваються в Україні тут і зараз, і які здатні статися повноцінно тільки завдяки нам самим.
«Amerikraine» – іронічні треки про здоровий патріотизм. Україна – це Ми, а не хтось. Вона незалежна і водночас сучасна і відкрита.

Amerikraine складається з 6 штатів-треків:

Слухайте музику тут.

Varosh

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# ALINA PASH

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