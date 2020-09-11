Аліна Паш випустила альбом про американську “мрію”

11 вересня 2020 року Alina Pash випустила альбом Amerikraine Dream – в пам’ять про падіння великої американської мрії. Це музична відповідь гостро-соціальній темі у 6 реп-маніфестах.

Наш спецпроєкт: Культурний прорив Закарпаття, який ми, можливо, не помічаємо.

«Amerikraine» – це чесно про нас, українців, які в гонитві за фантомною «американською мрією» і кращим життям сліпо ігнорують титанічні зміни, що відбуваються в Україні тут і зараз, і які здатні статися повноцінно тільки завдяки нам самим.

«Amerikraine» – іронічні треки про здоровий патріотизм. Україна – це Ми, а не хтось. Вона незалежна і водночас сучасна і відкрита.

Amerikraine складається з 6 штатів-треків:

ACCENT – зроблений з космополітом містичної музики Brodinski. Це штат, де все про наші акценти, коріння, звідки Ми всі родом.

HATE – штат суцільної ненависті.

DENGI (MONEY) – циганський штат з розповіддю про одного щасливчика-невдаху.

GENTLEMAN – штат, де кожен захоплений танцювальними ритмами.

N.U.M. (NOBODY UNDERSTANDS ME (LIVE) – напевно найпотужніший штат з очевидною Queen Of This Show.

VYSOKOMIRNI (ARROGANT) – зігріваюча інтерлюдія до Amerikraine з місцевим туристом XXVKadr.

Слухайте музику тут.

Varosh