Аліна Паш співатиме на екопікніку з порятунку Вільшанського водосховища

29-30 жовтня відбудеться 10-й екопікнік “Зліт чистих сил” — задля порятунку Вільшанського водосховища.
Першого дня буде конференція, а наступного — прибирання локації.
Організовують активісти Chysto.de.
В Тереблянській долині зберуться фахові люди та місцеві громади, волонтери та влада, представники туристичної індустрії і туристи, екоблогери, лідери думок та представники ЗМІ — задля порятунку Вільшанського Теребле-Ріцького Водосховища.
Попередній список спікерів:
– Засновники та екородина волонтерського проєкту Chysto.de;
– Представниця Європейського товариства дикої природи Ірина Щока;
– Голова Колочавської ОТГ Василь Худинець;
– Голова Синевирської ОТГ Іван Чуп;
– Директор НПП «Синевир» Микола Дербак;
– Начальник Державної екологічної інспекції у Закарпатській області Григорій Зуб;
– Голова Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА Юрій Шпонтак;
– Член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Ігор Кривошеєв;
– Директор департаменту з поводження з відходами та екологічної безпеки при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Колтик.
Список доповідачів можна доповнювати, для цього пишіть свої ідеї тут.
Відбудеться екопікнік.
Програма:
7:00 — виїзд автобуса з міста Мукачево;
10:00-11:00 — танцювальна розминка-знайомство, чаювання та ранковий перекус, фотографування;
11:00-12:00 — екскурсія на дамбу;
12:00-13:00 — добираємось до локації з тоннами сміття;
13:00-17:00 — сортуємо, прибираємо, вантажимо, підтанцьовуємо та співаємо разом із колоритною Аліною Паш;
17:00-18:30 — смачна вечеря;
19:00 — розселення в садибі Жандармська Управа за спеціальною ціною для волонтерів або ж від‘їзд додому.
Реєстрація — тисніть сюди.
Підтримати проєкт фінансово можна за реквізитами:
ПриватБанк
Жук О.О.
5168755427832742
Призначення: на порятунок водосховища.
Varosh