Аліна Паш співатиме на екопікніку з порятунку Вільшанського водосховища

29-30 жовтня відбудеться 10-й екопікнік “Зліт чистих сил” — задля порятунку Вільшанського водосховища.

Першого дня буде конференція, а наступного — прибирання локації.

Організовують активісти Chysto.de.

29 жовтня

В Тереблянській долині зберуться фахові люди та місцеві громади, волонтери та влада, представники туристичної індустрії і туристи, екоблогери, лідери думок та представники ЗМІ — задля порятунку Вільшанського Теребле-Ріцького Водосховища.

Попередній список спікерів:

– Засновники та екородина волонтерського проєкту Chysto.de;

– Представниця Європейського товариства дикої природи Ірина Щока;

– Голова Колочавської ОТГ Василь Худинець;

– Голова Синевирської ОТГ Іван Чуп;

– Директор НПП «Синевир» Микола Дербак;

– Начальник Державної екологічної інспекції у Закарпатській області Григорій Зуб;

– Голова Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА Юрій Шпонтак;

– Член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Ігор Кривошеєв;

– Директор департаменту з поводження з відходами та екологічної безпеки при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Колтик.

Список доповідачів можна доповнювати, для цього пишіть свої ідеї тут.

30 жовтня

Відбудеться екопікнік.

Програма:

7:00 — виїзд автобуса з міста Мукачево;

10:00-11:00 — танцювальна розминка-знайомство, чаювання та ранковий перекус, фотографування;

11:00-12:00 — екскурсія на дамбу;

12:00-13:00 — добираємось до локації з тоннами сміття;

13:00-17:00 — сортуємо, прибираємо, вантажимо, підтанцьовуємо та співаємо разом із колоритною Аліною Паш;

17:00-18:30 — смачна вечеря;

19:00 — розселення в садибі Жандармська Управа за спеціальною ціною для волонтерів або ж від‘їзд додому.

Реєстрація — тисніть сюди.

Підтримати проєкт фінансово можна за реквізитами:

ПриватБанк

Жук О.О.

5168755427832742

Призначення: на порятунок водосховища.

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