Алею Героїв облаштовують на міському цвинтарі у Берегові

У такий спосіб прагнуть створити простір, де містяни зможуть віддати гідну шану полеглим за Україну військовослужбовцям.
Від початку повномасштабного вторгнення поховання загиблих у війні містян у Берегові здійснювали у місцях на цвинтарі залежно від побажань родичів, розповів у коментарі Varosh міський голова Берегова Золтан Бабяк.
«Якось само собою склалося, що наші Герої знайшли вічний відпочинок саме на одному секторі цвинтаря. Поруч із ним у приватній власності була земельна ділянка із закинутим зруйнованим домогосподарством. Ми вирішили викупити її і привести територію до ладу», – сказав мер.
Викуплену територію розчистили, залишки зруйнованої будівлі демонтували. Також за рахунок придбаної земельної ділянки розширили територію сектору із похованнями захисників, де і облаштують Алею Героїв.
Для цього тут висадять дерева, встановлять скульптурну композицію у вигляді хреста та змонтують великий жовто-блакитний прапор, розповів Золтан Бабяк.
«Хоч війна й триває, ми дуже сподіваємося, що надалі нам не доведеться тут здійснювати поховальні ритуали полеглих захисників», – сказав міський голова.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото з Фейсбук-сторінки Золтана Бабяка та портал “Твоє місто”
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