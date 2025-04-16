Алею пам’яті полеглих у війні з росією Героїв з Іршавської громади облаштували у центральній частині Іршави.

На Алеї пам’яті на спеціальних конструкціях увічнені 39 військовослужбовців, майже всі добровольці, які боронили Україну в різні роки російської агресії. Є тут і ті, хто поліг у війні ще за часів АТО/ООС, а поруч, в переважній більшості – загиблі на захисті Україні за час повномасштабного вторгнення, розповів у коментарі Varosh голова Іршавської міської ради Віктор Симканенець.

«Всі роки повномасштабної агресії у нас по селах громади завжди відбуваються поховання за всіма процедурами. Певний час ми не поспішали з формуванням Алеї, адже з громади маємо 500 призваних вояків», – пояснив Віктор Симканинець.

За його словами, коли зрештою вирішили, що час створювати пантеон Героїв і в Іршаві, найбільш слушним місцем визначили центральну частину міста, обравши локацію біля місцевого Будинку творчості. Адже тут, каже голова, завжди людно, а отже, містяни, діти, які відвідують гуртки та секції, завжди бачитимуть і пам’ятатимуть про тих, кому завдячують своїм майбутнім.

Зустрічалися з родинами та консультувалися з військовими

До розробки й утілення концепції Алеї Пам’яті долучили місцевого архітектора, військовослужбовця в резерві Сергія Лендєла.

Позаяк хотіли врахувати думки та зауваження усіх дотичних людей, кому важливе облаштування Алеї, перед її формуванням та облаштуванням проводили зустрічі й обговорення з родинами полеглих. Під час зустрічей узгоджували макети конструкцій та світлини, які будуть на них розміщені.

Також постійно консультувалися з представниками ветеранських спільнот – громадської організації «Захисники рідної Вітчизни» та ветеранського простору «Вдома».

Дизайн світлин розробляли у професійній агенції, аби всі світлини Героїв, зроблених в різні періоди та за різних умов, звести до загальної концепції.

Для підготовки коротких біографічних довідок до кожної зі світлин залучали як рідних, так і побратимів, представників частин, де полеглі Герої проходили службу.

Як розповів Віктор Симканинець, початково мали в розробці ідею кожну зі світлин доповнити також QR-кодом, за яким можна було б перейти у віртуальну Книгу Пам’яті й дізнатися про життєвий шлях кожного з Героїв.

Утім, каже, для впорядкування такої Книги Пам’яті необхідно чимало часу, аби обробити великі обсяги інформації. Відтак цей задум лишили на перспективу.

За інформацією Іршавської міської ради, сьогодні 319 захисників і захисниць Іршавської громади захищають Україну зі зброєю в руках, 26 вважаються офіційно зниклими безвісти, 41 загиблий, 103 нині звільнені в запас.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Національна гвардія України

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