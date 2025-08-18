Алея гібіскусів на Закарпатті увійшла до Книги Рекордів України

Алею гібіскусів у Перечині внесли до національного реєстру рекордів у номінації “Найбільша кількість гібіскусів на одній локації”. Представниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова нарахувала 1245 кущів гібіскусів на площі понад 1000 метрів.

Алею гібіскусів почали висаджувати ще в 2017-2018 роках і нині там ростуть рослини двох видів — сирійські деревоподібні гібіскуси та трав’янисті — та понад 50 їх сортів. Є й ексклюзивні сорти: Blue Chiffon, Sugar Tip, White Chiffon, Pink Chiffon, Lavender Chiffon, Hamabo, Ardens, Diana.

— Гібіскусами ми з’єднали перехід між двома вулицями, там була така ділянка, що можна було щось висадити, — ділиться з Varosh ініціаторка ідеї Любов Крижановська. — Купувати щось було тоді задорого, а гібіскуси ростуть у людей майже в кожному дворі і вони легко висіваються. Так ми почали висаджувати їх.

Для висадженої алеї створили сторінку у Фейсбуці, а сам факт внесення локації до Книги рекордів України присвятили героям-захисникам України.

Любов Крижановська каже: є ідея, щоб весь мікрорайон, вздовж вулиць, висадити гібіскуси, але це досить важко, тому що в такому випадку за ними мало б доглядати більше людей. Наразі за алеєю доглядають пані Люба з чоловіком: старші кущі поливають, менші — підрізають та обробляють від шкідників.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки “Сонячна алейка гібіскусів” у фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.