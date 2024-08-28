З минулих вихідних і щовихідних упродовж усієї осені в Ужгороді діятиме проєкт — “Активні парки — шлях до Перемоги”. На площі Театральній розкладатимуть невеличкі фітнес-майданчики, на яких охочі зможуть позайматися 10 видами спорту. Про це Varosh розповіла директорка Управління у справах культури, молоді і спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук.

— Там буде функціональний фітнес-майданчик, майданчики для доджболу, корфболу, флорболу, регбі 5, диск-гольфу, алтимату, вуличного футболу, бадмінтону та корнхолу, — розповіла вона. — Це маленькі майданчики, аматорська версія, щоб діти могли побігати, розім’ятися, пострибати і познайомитися з новим видом спорту. Заняття будуть відбуватися за замовчуванням щовихідних на площі Театральній з 17.00 до 21.00. Однак у найближчі два тижні у вихідні майданчики розкладуть на набережній Незалежності, біля ЗОШ №3, тому що було дуже спекотно і заняття на сонячній площі були небезпечні. Тому майданчики розташували на тінистій набережній, де є лавички, і можна відпочити в тіні.

Проєкт проводить Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” спільно з Міністерством молоді та спорту України. Проєкт покликаний популяризувати активний спосіб життя серед українців різного віку.

— Якщо дитина зацікавиться якимось конкретним видом спорту, то ми, як Управління у справах культури, молоді і спорту допоможемо знайти контакти федерації, дізнатися, чи культивується в нас цей вид спорту чи ні, — пояснила Алла Чернобук.

Попередньо ці заняття проводитимуться впродовж осені, але все коригуватиметься за температурним режимом на вулиці. В Управлінні наголошують, що в разі повітряної тривоги учасники будуть попереджені і за своїм бажанням перейти в укриття. Під час тривоги фізкультурно-оздоровчі заходи не проводяться.

Локації здорової України

З червня в Ужгороді вже втілюють соціальний проєкт «Активні парки — локації здорової України»: на стадіонах міста та спортивних майданчиках проводяться різноманітні тренування. В групах у соцмережах (у Фейсбуці та в Інстаграм) щотижня публікується розклади, графік тренувань для містян, є два координатори проєкту — Дмитро Мальований і Мирослава Беца — і кожен може долучитися до різних тренувань на ту чи іншу локацію.

— Наші заняття проходять на постійній основі, тричі на тиждень, в соцмережах регулярно ми виставляємо оголошення з часом та локаціями, — пояснила Varosh фітнес-тренерка, координаторка проєкту “Активні парки” в Ужгороді Мирослава Беца-Гощук. — Я регулярно веду заняття для мам з дітками на майданчику 3-ї школи. Заняття безкоштовні, мами приходять тренуватися, а діти поряд граються. Займаються фітнесом, кросфітом, я складаю різноманітну програму.

Фітнес на березі Ужа

Алла Чернобук розповіла також, що незабаром на набережній з боку ресторану “Венеція”, на траві на березі Ужа з містянами займатиметься тренер Студії функціонального тренінгу Юрій Теличко.

— Ми почнемо проєкт просто неба, заняття будуть безкоштовні і попередньо плануємо їх на вересень-жовтень, — сказала вона.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатської ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.