Акція з ушанування пам’яті загиблих під час російського теракту в Оленівці відбулася в Ужгороді

У неділю, 27 липня, в Ужгороді відбулася традиційна акція з підтримки українських військовополонених. Цього разу учасники заходу згадували жертв теракту в Оленівці, який вчинили росіяни у ніч з 28 на 29 липня 2022 року.

Щонедільна акція з підтримки військовополонених вже понад рік проходить у центрі Ужгорода. Вперше її провели 19 травня 2024 року. Відтоді щонеділі люди виходять на площу Театральну, аби нагадувати про українських військових у полоні, та закликати до їхнього звільнення.

«Ми виходимо з травня 2024 року, щонеділі о 17:00. Ця акція стала для нас постійною формою підтримки. Цього разу ми присвятили її роковинам теракту в Оленівці», – розповіла у коментарі Varosh координаторка акції «Remember Olenivka» Тетяна Матвійчук.

За її словами, увесь цей час склад учасників залишається майже незмінним. «Нас дуже мало, зазвичай приходять одні й ті ж люди. На жаль, інші майже не долучаються», – сказала Тетяна Матвійчук.

Окрім недільних зустрічей, ужгородські активісти беруть участь і в інших ініціативах, зокрема долучаються до акції «Хвилина мовчання-нагадування», які проходять у середу та суботу.

Однією з останніх ініціатив, яку координували й підтримали учасники в Ужгороді, став загальноукраїнський протест проти закону №12414, який обмежує незалежність НАБУ і САП.

Теракт в Оленівці

28 липня 2025 року – треті роковини жахливого теракту в Оленівці. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибухів і спричиненої ними пожежі у виправній колонії, де росіяни утримували українських військовополонених, загинуло щонайменше 53 українські захисники, які раніше в травні вийшли в полон з «Азовсталі». Ще понад 130 отримали поранення.

Цього дня Україна вперше на загальнонаціональному рівні вшановує пам’ять усіх захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Тетяною Матвійчук

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