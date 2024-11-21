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Акція “Письменник за прилавком” відбудеться в Ужгороді: цьогорічні учасники

21 Листопада 2024 55

Наступного тижня в Ужгороді стартує щорічна традиційна ація “Письменник за прилавком”.

Цьогоріч акція триватиме з 25 листопада і до 6 грудня. Щодня у книгарні “Кобзар” із читачами зустрічатиметься щоразу новий письменник чи письменниця. Під час зустрічі у відвідувачів буде нагода поспілкуватися з літераторами, а також підписати книги.

Захід проходитиме у будні дні, о 14:00.

Як повідомили Varosh у книгарні “Кобзар”, учасниками акції цього року будуть:

25.11 – Іван Біланчук
26.11 – Іван Корпанець
27.11 – Олена Пекар
28.11 – Іван Ребрик
29.11 – Андрій Дурунда та Наталія Дурунда
02.12 – Сергій Федака
03.12 – видавництво «Патент» Іван Ключевський
04.12 – Тетяна Літераті, Борис Жулканич, Сергій Денисенко
05.12 – Оксана Ферков, Ласло Зубанич, Іван Міськов
06.12 – Юрій Туряниця.

Передноворічну акцію “Письменник за прилавком” в Ужгороді проводять вже більш як 10 років. Впродовж цього часу її учасниками були Андрій Любка, Галина Малик, Мирослав Дочинець, Павло Чучка, Олеся Маркович, Олександр Гаврош, Василь Кузан, Сергій Федака, Тетяна Літераті та багато інших відомих письменників і письменниць.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Заголовок

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