Акція “Письменник за прилавком” відбудеться в Ужгороді: цьогорічні учасники

Наступного тижня в Ужгороді стартує щорічна традиційна ація “Письменник за прилавком”.

Цьогоріч акція триватиме з 25 листопада і до 6 грудня. Щодня у книгарні “Кобзар” із читачами зустрічатиметься щоразу новий письменник чи письменниця. Під час зустрічі у відвідувачів буде нагода поспілкуватися з літераторами, а також підписати книги.

Захід проходитиме у будні дні, о 14:00.

Як повідомили Varosh у книгарні “Кобзар”, учасниками акції цього року будуть:

25.11 – Іван Біланчук

26.11 – Іван Корпанець

27.11 – Олена Пекар

28.11 – Іван Ребрик

29.11 – Андрій Дурунда та Наталія Дурунда

02.12 – Сергій Федака

03.12 – видавництво «Патент» Іван Ключевський

04.12 – Тетяна Літераті, Борис Жулканич, Сергій Денисенко

05.12 – Оксана Ферков, Ласло Зубанич, Іван Міськов

06.12 – Юрій Туряниця.