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Акція Pet Kupa: Угорські екоактивісти разом із закарпатцями виловили 5 тонн відходів із Тиси (ФОТО)

21 Червня 2021 223

Понад 5 тонн відходів зібрали учасники змагання на човнах на Тисі в Угорщині. Акцію Pet Kupa організували під егідою угорського президента Яноша Адера та за підтримки Міністерства інновацій та технологій.

Пластикові відходи, які припливли переважно з України та Румунії з паводком ще на початку року, стали помітними в багатьох місцях річки та озера Тиса, на березі, а також у заплавному лісі.

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11 команд за три дні зібрали 1222 мішки сміття. А потім відсортували його на березі. Близько половини зібраних відходів – це пластикові пляшки. Але серед іншого – холодильники, телевізори, ізоляційні матеріали та навіть бочки з олією.

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Частина зібраних відходів, що підлягає вторинній переробці складає, близько 60 %.

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Серед волонтерів та учасників конкурсу були також закарпатці.

«Цього року я мав чудову нагоду взяти участь у змаганнях Pet Kupa з прибирання сміття на човнах та каное на річці Тиса та озера Тиса в місті Тісафюред в Угорщині. За три дні змагань 11 команд зібрали більш ніж 5 тон сміття! Наша команда під назвою “Funrafting” складалась із шести чоловік і зайняла п’яте місце. Для першого разу – це хороший результат, – ділиться враженнями екоактивіст з Берегова Віктор Бучинський. – Але метою змагань PetKupa є не перемога, а очищення річки Тиса від сміття! Я повернувся додому з неймовірними враженнями, досвідом і новими знайомствами».

Varosh

За матеріалами відкритих джерел

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# екологія # сміття

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