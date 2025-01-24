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Акція “Дитячий письменник за прилавком” стартує в Ужгороді наступного понеділка

24 Січня 2025 6

Щодня впродовж 5 днів у книгарні “Кобзар” в Ужгороді із маленькими читачами зустрічатиметься щоразу новий письменник чи письменниця.

Акція «Дитячий письменник за прилавком» проводиться за аналогією за традиційною акцією «Письменник за прилавком», яка щорічно відбувається в обласному центрі у грудні. Під час акції у відвідувачів буде нагода поспілкуватися з літераторами та отримати автографи від авторів.

Торік акцію «Дитячий письменник за прилавком» в Ужгороді провели до Дня дитячої книги в Україні.

З 27 сдо 31 січня з маленькими читачами зустрічатимуть наступні пиьсменники:

Це вже четверта акція «Дитячий письменник за прилавком» в Ужгороді. Вона присвячена Дню дитячої книги в Україні, який відзначають 30 січня, адже саме в цей день народився український письменник, класик сучасної дитячої літератури – Всеволод Нестайко.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото:  Медіацентр УжНУ

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