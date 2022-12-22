Академічний камерний хор “Cantus” святкує 30-річчя професійної діяльності

22 рудня академiчний камерний хор “Cantus” святкує своє 30-річчя як професійний колектив. Свій перший концерт колектив дав у 1986 році на День вчителя. Про це Varosh розповів незмінний диригент і засновник хору Еміл Сокач.

— В нас два дня народження, — розповів він Varosh. — Певний час ми були при Будинку вчителя, нас було небагато, і нам сказали, що ми можемо взяти участь у концерті до Дня вчителя. Я навіть точно не зафіксував дату. Це був наш перший публічний виступ, але як колектив ми почали свою роботу з початку 1985 року.

Починався хор з 20 молодих людей. На виступі на концерті їх оголосили як колектив Ужгородського будинку культури.

— Довго думали, куди би нас “приписати” і зупинилися на такому варіанті. І після нового року ми зустрілися на репетицію… 5 людей. Рік працювали і знову — “біля розбитого корита”. Спочатку це були геть різні люди — аматори, студенти, були й досвідчені музиканти — і ми хотіли зробити щось таке, чого в нас не було. Я запропонував створити ансамбль і співати твори епохи Відродження.

До 80-річчя Євгена Станковича камерний хор “Кантус” виконав у Сваляві “Літургію святого Іоанна Золотоустого”

Зрештою ми назвалися “Ансамбль старовинної музики” і у 1989 році ми поїхали на дуже серйозний міжнародний хоровий фестиваль ім. Бейли Бартока в Дебрецен, в Угорщину, — пригадує Еміл Сокач. — Зрештою, ця афера нам вдалася, але коли я побачив список пісень, які нам треба було виконати, то заявив, що ми нікуди не їдемо! Але ми добрали ще трохи людей зі студентів і в складі 20 людей ми все ж поїхали і несподівано для себе стали лауреатами. Цей конкурс входить у 7 європейських хорових конкурсів! І так нам, ще в радянський час, посипалися запрошення з Франції, Британії, Німеччини, Ірландії на інші виступи.

У 2009 роцi хор отримав почесне звання академiчного колективу.

Зараз у колективі зменшився склад, сьогодні в “Кантусі” співає в середньому 12 людей, хоча, за словами Еміла Сокача, в колективі мало би бути 30 співаків… Та все ж, попри всі виклики і випробування, академiчний камерний хор «Кантус» є лауреатом міжнародних конкурсів, учасником хорових фестивалів та форумів за кордоном – в Угорщині, Італії, Австрії, Швейцарії, Франції, Німеччині, Великобританії тощо.

Репертуар різноманітний: духовна музика, музика Ренесансу, українські народні пісні, твори українських композиторів, колядки, джазові композиції та інші. І в свій день народження, 22 грудня, хор дав Різдвяний концерт у філармонії.

До речі, слово «Cаntus» у перекладі з латинської означає «пісня, спів».

Varosh

Фото зі сторінки хору у Фейсбуці

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