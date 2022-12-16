Айвовий сир виробляє бренд “Нижня фійовка” в Ужгороді

Айвовий сир, або швидше мармелад почали виготовляти у новому бренді “Нижня фійовка”. Майстриня, яка його варить, розповіла Varosh, що готує його вже дуже давно, за рецептом зі старої кулінарної книги своєї бабусі. А мале виробництво розпочали завдяки участі в проекті Катран, представили айвовий сир у грудневій колекції бренду.

Цей смаколик походить із Середземномор’я, але він також дуже популярний в Угорщині й на Балканах. Угорською він називається birsalmasajt (айвовий сир), англійською — quince cheese, іспанською — dulce de membrillo, португальською — doce de marmelo. Це густий мармелад з айви, або, як кажуть на Закарпатті, біжАлми, який висушується природним способом кілька тижнів до повного визрівання.

Готує його жінка виключно з айви та цукру, варить кілька годин до повного загустіння, виливає у форми і кілька тижнів суміш застигає і сушиться. Кожного дня жінка його перевертає та просушує. Коли мармелад готовий, може довго зберігатися в пергаментному папері без холодильника.

— Айвовий сир зазвичай подається до сиру в багатьох країнах Європи, — сказала жінка. — Хотілося б популяризувати такі традиції. Готую його наразі в домашніх умовах, але розумію, що потрібно більше приміщення.

Водночас із виготовленням мармеладу, майстриня з партнером почали його дегустацію з різними видами сирів. Свої рекомендації даватимуть на сторінці “Нижньої фійовки”.

Varosh

Фото “Нижня фійовка” та “Катран”

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