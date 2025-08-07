Facebook
Новини

Ajax Systems організовує поїздку студентів на виставку CES 2026 у Лас-Вегасі

7 Серпня 2025 20

30 студентів українських закладів вищої освіти відвідають одну з найбільших технологічних виставок у світі — Consumer Electronics Show (CES) — завдяки компанії Ajax Systems. Подія відбудеться 6-9 cічня, у Лас-Вегасі, США. 

Потрапити на виставку можуть студенти інженерних спеціальностей з усієї України, які пройдуть відкритий конкурсний відбір. Прийом заявок триватиме з 24 липня до 31 серпня включно. 

На CES студенти зможуть ознайомитись з передовими технологіями, поспілкуватися з провідними експертами галузі, а також сформувати ідеї для розробки власних технічних рішень. Проєкт реалізовується в межах ініціативи Ajax Next, що спрямована на розвиток інженерної освіти в Україні та підтримку нового покоління винахідників.

«Коли я навчався в університеті, про технологічні новинки ми дізнавались з журналів або з Інтернету. Про відвідування виставок світового масштабу, як CES, я міг тільки мріяти. На першу професійну виставку з безпеки я поїхав у 26 років, до Німеччини, і отримав величезне натхнення, яке допомогло знайти правильний професійний шлях. Ми хочемо, щоб майбутні українські інженери побачили глобальну реальність не у 26, а у 19. Щоб вони зрозуміли, чого можна досягти, відчули конкуренцію, отримали амбіції та повернулися реалізовувати їх в Україні. Ці юні люди — наше майбутнє. Ми докладемо усіх сил, щоб вони були кращі і швидші за нас»
Олександр Конотопський, Голова наглядової ради Ajax Systems

Ces 2026 Cover Name

До участі запрошуються студенти:

Кандидати проходитимуть кількаетапний відбір, під час якого оцінюватимуться: академічні результати, участь у позаакадемічних науково-технічних проєктах та мотиваційний лист. Анкети студентів аналізуватимуть анонімно за чіткою системою критеріїв. 

Ajax Systems повністю покриє усі витрати: логістику, харчування, участь у заході та оформлення віз. Ознайомитися з усіма деталями проєкту та подати заявку для участі можна за посиланням.

