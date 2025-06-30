Африканські одногорбі верблюди з’явилися в біопарку “Синевир” на Закарпатті

У контактному біопарку «Синевир» у Синевирській громаді на Хустщині з’явилися нові мешканці.

Шість одногорбих африканських верблюдів дромедарів – 5 самок і один самець – стали першими й наразі єдиними представниками цього виду в Україні, розповів у коментарі Varosh власник біопарку «Синевир» Юрій Тюх.

“Тварин завезли з Європи. Коли розмитнювали на митниці, сказали, що за часів Незалежності України жодного разу не фіксували, щоб така тварина заїжджала в Україну”, – сказав Юрій Тюх.

До цього у біопарку вже жили три двогорбі верблюди бактріани: самець, самка та їхнє дитинча. Африканські одногорбі тварини доповнюють «родину» верблюжих в біопарку.

“Це мої улюблені тварини. У мене ціла колекція родини верблюжих: є лами, альпаки, двогорбі верблюди – бактріани, а тепер і дромедари. Вони великі й дуже контактні, наче собаки або коти: самі підходять до людей, щоб їх погладили”, – розповідає власник.

Дромедари, як і лами та альпаки, харчуються сіном і зерновими. Добре переносять як спеку, так і морози: за словами Юрія Тюха, у Казахстані вони живуть просто неба і переносять температури до -60 °C.

При цьому, власник висловив сподівання, що у майбутньому біопарк поповниться ще кількома представниками цього виду.

Біопарк “Синевир” працює щодня, без вихідних: у літній період з 9:00 до 19:00.

Вартість квитків наразі становить 100 грн для дорослих і 70 грн для дітей.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото та відео зі сторінки Юрія Тюха у Фейсбуці

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