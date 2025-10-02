Вихідні у місті: куди піти в Ужгороді у вихідні 3-5 жовтня

Підготували для вас афішу подій та ідей, як провести вихідні. Нагадаємо, що в Хусті, Закарпатський обласний театр драми та комедії вже вдруге проводить Відкритий фестиваль-конкурс осучасненої української класичної драматургії “Відгомін Вічності: українська класика сьогодні”.

А ще Varosh запрошує 9 жовтня на зустріч з українським філософом, правником, громадським діячем, колишнім головою Українського інституту національної пам'яті — Антоном Дробовичем.

3 жовтня (п’ятниця)

Виставка “Turbo Tarnay”

У виставковому залі Studio 312 відбудеться персональна виставка Наталі Тарнай “Turbo Tarnay”. Будуть представлені роботи з 4-х серій. Це — графічні роботи, більшість з яких виконані в цифровому форматі й роздруковані. Лише одна з них виконана маркером на картоні.

Основна серія — це 10 різних барів та кафе, з домальованими персонажами. “Звичні простори перетворюються на сцену для присутності істот. Там, де середовище на мить звільнилося від людей, з’являються персонажі — відбитки думок, станів і взаємодій. Вони не належать простору, але тимчасово змінюють його”, — розповіла художниця. З цієї серії зроблені й листівки.

Виставка відкриється в подкаст студії Studio 312 (вул. Заводська, 12). Відкриття о 17:00. Виставка відкрита до понеділка 6 жовтня.

Концерт гурту “Марина і компанія”

“Марина і компанія” виступить на сцені Закарпатського муздрамтеатру з концертом. Програма з відомих хітів гурту подарує справжню радість любителям закарпатської пісні й не тільки.

Початок концерту — о 19:00.

Концерт “Лос Янковерс”

Колумбієць з українським походженням Янко Пеньфорт разом зі своїм гуртом “Лос Янковерс” вирушив у великий тур містами України.

Янко Богдан Пеньяфорт народився та виріс у Колумбії. Він — професійний музикант, грає на понад 10 інструментах. Його тато — колумбієць, а мама — українка. Інші учасники гурту — Ісамар, Ніколас і Хуан Давід, не мають українського походження, але добре відчувають та виконують українські мелодії.

Янко та його гурт виконають українські пісні “Несе Галя воду”, “Край, мій рідний край”, “Гей соколи”, “Маруся”, а також унікальні мікси україномовних та іспаномовних пісень.

Концерт Лос Янковерс пройде в Закарпатській обласній філармонії, початок о 19:00. Наступного дня, в неділю, гурт виступатиме вже в Мукачеві у Палаці культури.

4 жовтня (субота)

Вистава “Чок та його вірні друзі”

У театр ляльок “Бавка” запрошують малечу на веселу та повчальну виставу про дружбу, винахідливість та взаємодопомогу. Виставу покажуть об 11:00 та 13:00.

Вистава для дітей “Тихе вушко”

Актори Закарпатського муздрамтеатру запрошують маленьких глядачів на нову виставу “Тихе вушко”.

Головні герої вистави – казкові тваринки з особливостями, які вчитимуть маленьких глядачів рівності, дружбі та взаємопідтримці. У виставі залучені актори муздрамтеатру, зокрема, з інвалідністю. Під час показу працюватиме фахівець із сурдоперекладу.

Виставу покажуть о 12:00

Вистава “Ефект Елджернона”

Що робить нас людьми? Інтелект? Досягнення? Пам’ять? А може — милосердя, доброта і співчуття?.. Одна з найзахопливіших історій світової літератури оживає на нашій сцені у формі змагання між білою мишкою Елджерноном і Чарлі. Результат — непередбачуваний. Вистава почнеться о 19:00 на Малій сцені муздрамтеатру.

5 жовтня (неділя)

Вистава “Зоряний малюк”

У виставі, яку покажуть актори театру ляльк “Бавка”, йдеться про захопливу зустріч у нічному лісі інопланетного Зоряного Малюка зі звірятами Левеням та Кошеням, про небезпечні пригоди друзів у подоланні підступних задумів Гризольди-Звіроловки. Зникнення прибульця та відчайдушні дії друзів по врятуванню Зоряного Малюка демонструють неабиякі якості маленьких героїв – мужність, здатність до самопожертви та винахідливість у небезпечній ситуації.

Виставу покажуть об 11:00 та 13:00.

Вистава “Гном Джером”

Маленьких театралів запрошують до Закарпатського муздрамтеату на день народження гнома Джерома! Його сусіди, звірята з лісової школи танців, вирішують підготувати для нього сюрприз!

Початок вистави о 12:00.

Вистава “Кайдашева сім’я”

Актор Закарпатського муздрамтеатру запрошують о 18:00 на сучасне сценічне прочитання «Кайдашевої сім’ї» – сміливе, динамічне та неймовірно емоційне!

“Кайдашева сім’я” — це не лише відомий сюжет за повістю Івана Нечуя-Левицького, а й історія про родинні стосунки, іронію, драматизм і колоритний гумор, який однаково близький і зрозумілий сучасному глядачеві.

Початок о 18:00.

Вистава “Вулкан пристрасті”

Мукачівський драматичний театр долучається до участі у ХІV всеукраїнському театральному фестивалі. Театралів запрошують на романтичну комедію за п’єсою Олега Савкіна “Вулкан пристрасті”.

Він – композитор, цілковито поглинутий чарівним світом своїх творів. Вона – ніжна квіткарка, яка щоразу вітає його з усмішкою, хоча її привітання завжди залишалися без відповіді. Та одного дня, після повернення музиканта з закордонного відрядження, вона раптом порушила цю традицію й не сказала йому ані слова. Що ж приховує це мовчання? Що сталося між ними? Це лише стара образа чи, можливо, події двадцятип’ятирічної давнини розкривають приховані таємниці, що закорінилися глибше за звичайні сусідські стосунки?

Початок о 18:00. Адреса: Мукачево, пл. Миру, 1.

Вечір звукового відновлення — гіпнотичний сет INSOMNIA

Тих, хто відчуває втому і потребує перезавантаження, хоче провести вечір без розмов, але у присутності людей чи хоче подарувати собі нетипову форму турботи запрошують на вечір звукового відновлення — гіпнотичний сет INSOMNIA. Його підготували Tom Strobe та Progressive Station, щоб допомогти тілу розслабитись, а свідомості — відпустити контроль.

На учасників чекають глибокі ритми, плавні переходи і простір, де не потрібно “бути правильним”. Ви можете сидіти, лежати, рухатися — як вам зручно. Музика поступово занурить у стан легкого трансу, де напруга тане, а нервова система перемикається в спокій.

Початок о 19:00. Адреса: Арт-простір Станція Уж (вул.Швабська 9/2)

Вхід: вільний донат на 80 ОДШБ.

Осінь у місті: головні культурні події Ужгорода (Доповнено)

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

