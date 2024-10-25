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90 дронів для армії: другий West Carpathian Marathon відбувся на Закарпатті

25 Жовтня 2024 12

West Carpathian Marathon вдруге відбувся на Закарпатті. Це один із небагатьох марафонів в Україні, який має трасу з міжнародною сертифікацією.

Окрім основної дистанції у 42 км, учасники також мали змогу випробувати себе на дистанціях 25,5 км і 10 км. Крім того, для маленьких спортсменів та любителів учасники підготували дистанції на 100, 300, 500 м і забіг на 1 км.

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Власне марафонську дистанцію бігло понад 200 учасників. Загальна кількість учасників усіх забігів – близько 700, розповів у коментарі Varosh один із організаторів марафону, голова ГО «Велообʼєднання м. Хуст» Андрій Козир.

«Географія учасників дуже велика – були люди з різних бігових клубів із 15 регіонів країни. Також на марафон приїхали бігуни із Франції, мали долучитися й атлети з Литви. Але вони через обставини не змогли вчасно приїхати, позаяк у дорозі зламалася машина. Утім, вони таки дісталися Львова, і вже символічно пробігли 42 км там, скинули нам світлини, і ми надіслали їм медалі», – сказав Андрій Козир.

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На маршруті, який розпочинався у Буштині, пролягав через Вишково та Велятино і фінішував на центральному Майдані Незалежності у Хусті, бігунів підтримували понад 150 волонтерів.

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«Вони перекривали рух, працювали на пунктах регідратації. А ще музиканти, танцювальні клуби, пластуни, школярі, представники Червоного Хреста… Ми всім їм дуже вдячні», – сказав Андрій Козир.

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У підсумку проведення West Carpathian Marathon завдяки внескам учасників, фінансовій підтримці партнерів і участі одного з благодійних фондів вдалося зібрати кошти на закупівлю 90 гексакоптерів для військових.

50 із них одразу передали для 3 окремої штурмової бригади, ще 40 передадуть для підрозділу «Птахи Мадяра».

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Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Мирослава Білецького у Фейсбуці

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