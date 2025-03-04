9 та 10 березня у Будапешті пройдуть “Дні української культури”

9-10 березня відбудуться «Дні української культури в Будапешті», організовані Інститутом Центральноєвропейської Стратегії у співпраці з речницею української меншини в Угорському Парламенті Ліліаною Грексою та Державним самоврядуванням українців в Угорщині.

Андрій Любка, директор ІЦЕС, каже: Дні української культури Інститут Центральноєвропейської стратегії організовує з огляду на ту складну ситуацію, яка є у співпраці між нашими двома країнами. З огляду на велику кількість українців, які живуть в Угорщині, зокрема в Будапешті, і тих, які проживають там уже довгий час, і тих, які стали біженцями, яких прийняла Угорщина. І, перш за все, з огляду на те, що в Угорщині запрацювала перша державна школа з українською мовою навчання.

— Саме імпульс відвідати діток, створити для них свято української культури, наповнити їхню бібліотеку українськими книжками, щоб ці діти росли українцями, щоб мали зв’язок з Україною, щоб бачили українських письменників і мріяли в майбутньому повернутися в Україну, будувати мирну Україну — цей імпульс і був найвагомішим серед причин провести ці заходи, — пояснив Varosh Андрій Любка.

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З України до Будапешта поїдуть письменники Ярина Чорногуз, Галина Малик, Андрій Любка та фотограф та військовослужбовець ЗСУ Дмитро Балховітін.

В рамках святкувань Днів української культури в Будапешті проведуть кілька заходів. Один з них — це творча зустріч із українською діаспорою, яка живе в Будапешті, присвячена Шевченківським дням. Заплановане урочисте офіційне покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Шандору Петефі.

— Петефі є символом боротьби угорців за свободу і незалежність, він був одним із лідерів угорської революції за незалежність. І цей ідеал, який показував Петефі, він важливий і для нас, тому ми на знак поваги до угорського народу покладемо квіти і до пам’ятника поету і революціонеру Шандору Петефі, — каже Андрій Любка.

Які заходи передбачені в рамках Днів української культури

Команда з України зустрінеться з дітьми в українській школі та передасть бібліотеку із понад пів тисячі книжок українською мовою, не лише українських авторів, але і зарубіжних українською мовою.

— Це все нова сучасна література, сучасні нові красиві видання, які ми хочемо передати в шкільну бібліотеку, для того, аби діти мали можливість читати не тільки те, що є в програмі з української літератури, а й те, що може бути їм цікаве у різному віці, від молодших класів до підліткового віку, — розповів Андрій Любка.

Також Інститут Центральноєвропейської стратегії організовує фотовиставку фотографа Дмитра Балховітіна — уродженця Донеччини, який сьогодні воює на Донеччині у Донецькій теробороні. Чоловік — професійний фотограф, фотографує красу степової Донеччини і показує, яка це прекрасна і неповторна частина української землі.

— Це наша продумана акція. Ми хочемо показати не руїни, не розбомблені міста, бо це всі бачать щодня, а показати, чому українці, і зокрема донеччани, вихідці з цього регіону воюють за цей регіон, який він прекрасний і за що вони його люблять.

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Проведуть також дискусію для угорської аудиторії за участі відомих угорських інтелектуалів Крістіана Нярі (Nyáry Krisztián) та Балажа Шіпоша (Sipos Balázs), Ярини Чорногуз та Андрія Любки. Говоритимуть про культуру, і про стосунки України та Угорщини, про боротьбу з пропагандою, і про те, як насправді виглядає життя в Україні.

— Будемо говорити про те, що ми можемо зробити один для одного у світі, який стрімко котиться у прірву, і в якому починає панувати хаос, і старі цінності, які для нас є частиною нашої ідентичності, нашого життя, нехтуються з багатьох сторін. Як відвоювати і відстоювати свої цінності, демократію, і Європу, і культуру у цей час. — каже Андрій Любка. — Це фактично мініфестиваль, де будуть і зустрічі з дітьми, і зустрічі з дорослими українцями, українськими біженцями та діаспорою, і розмови з провідними угорськими інтелектуалами та представниками угорської громадської думки, і, безумовно, вияв поваги до лідерів націй — Тараса Шевченка, і Шандора Петефі.

Детальну програму “Днів української культури в Будапешті” можна прочитати за посиланням. Подію організовує ю ICES – The Institute for Central European Strategy у співпраці з Речницею української меншини в Парламенті пані Grexa Liliána Ukrán Nemzetiségi Parlamenti Szószóló, Українці Угорщини – Державне Самоврядування Українців Угорщини та PEN Ukraine.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Infopost

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