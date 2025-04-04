31 березня відбулося чергове засідання експертної робочої групи, яка розглядає проєкти на фінансування в межах Програми відновлення України III.

Це було вже п’яте засідання експертної групи, яка відбирає проєкти для, що будуть профінансовані у співпраці з Європейським інвестиційним банком.

Для участі у програмі від Закарпатської області загалом був поданий 21 проєкт за напрямками розподіленої генерації, охорони здоров’я, водопостачання та водовідведення. За підсумками розгляду, експертна робоча група погодила фінансування 9 проєктів від Закарпаття, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За його інформацією, загальна сума коштів, залучених на реалізацію відібраних проєктів, становить понад 270 млн грн.

Напрямок газорозподіленої генерації

Так, за напрямком розподіленої генерації експертна група погодила проєкт будівництва газової модульної котельні на території Хустської центральної лікарні імені Віцинського О.П. Для реалізації проєкту потрібно 16 млн грн. З них співфінансування у сумі 3 млн 600 тис. грн спрямують із місцевого бюджету Хустської громади.

Напрямок охорони здоров’я

За напрямком охорони здоров’я експертна група підтримала 2 проєкти від Закарпаття на суму понад 28 млн грн.

Погодженими проєктами передбачено капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії та операційного блоку у Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології, а також капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху (реабілітаційне відділення) Хустської центральної лікарні імені Віцинського О.П.

Напрямок водопостачання та водовідведення

Також експертна комісія програми погодила для Закарпаття 6 проєктів за напрямком водопостачання та водовідновлення. Загальний обсяг фінансування цих проєктів становить 238 млн грн. Серед них:

Будівництво системи водопостачання та водовідведення в с. Барвінок Ужгородського району;

Будівництво свердловини водопостачання із влаштуванням резервуара та додаткових гілок водогону в ур. Гатне у с. Нижнє Солотвино Ужгородського району;

Нове будівництво вуличної водопровідної мережі по вул.Виноградна, Миру, Молодіжна в с.Свобода Берегівського району;

Нове будівництво вуличної водопровідної мережі по вул.Панаса Мирного, Лесі Українки в с.Батрадь Берегівського району;

Будівництво системи водопостачання та очисної споруди з водовідведенням побутових та поверхневих стоків села Невицьке, Оноківська територіальна громада Ужгородського району Закарпатської області;

Реконструкція КНС по вул. Ужанській з підключенням до очисних споруд м. Перечин.

Програма відновлення України є частиною реформи публічних інвестицій, яка спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни та прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

До складу експертної групи, що розглядає проєкти в межах програми, входять представники Мінрозвитку, Мінфіну, МОН, МОЗ, а також представники всеукраїнських органів місцевого самоврядування.

Програма реалізовується у співпраці з Європейським інвестиційним банком. Відбір і розподіл коштів відбувається через цифрову систему DREAM.

За результатами відбору проєктів на попередніх двох етапах програми вже реалізується 225 проєктів на суму понад 500 мільйонів євро.

На третій етап Програми залучено 100 мільйонів євро.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: засідання експертної групи, сайт Міністерства розвитку і громад та територій України

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