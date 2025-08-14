84 українця повернулися з полону. Серед них один ужгородець

84 українці повернулися сьогодні, 14 серпня, з російського полону додому в рамках 67 обміну полоненими. Серед звільнених — ужгородець, боєць 128 ОГШБр Ігор Мирончук, який перебував у полоні 6 років. У полон він попав у лютому 2019-го, написав у своєму телеграм-каналі Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОВА.

Серед звільнених — 33 військовослужбовці та 51 цивільний.

“Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році. …З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року”, — кажуть у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

В рамках обміну повернули додому також Захисників з гарнізону Маріуполя, воїнів Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби, 10 офіцерів. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність, — кажуть у штабі.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають усю необхідну медичну допомогу, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, йдеться в повідомленні.

Зоряна Попович, Varosh

Фото з телеграм-каналу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

