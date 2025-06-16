83% закарпатських угорців підтримують вступ України до ЄС – результати опитування

Більшість представників угорської громади Закарпаття позитивно ставиться до євроінтеграції України та висловлюють бажання залишатися жити в країні.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, презентованого днями в Ужгородському пресклубі.

Опитування провела соціологічна агенція «Смартпол» у районах компактного та змішаного проживання угорської громади на Закарпатті. Опитування проводили з 4 до 9 червня 2025 року методом особистого інтерв’ю угорською мовою. У дослідженні взяли участь 406 респондентів.

Вступ до ЄС

Згідно з результатами, 83% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу, 6% висловились проти, ще 11% – не визначились із відповіддю.

Як зазначив керівник агенції «Смартпол» Павло Карайченцев, угорська громада Закарпаття традиційно демонструє високу підтримку європейської інтеграції. І це – загальна тенденція для всього західного регіону, де історично склались тісні зв’язки з країнами ЄС.

Подвійне громадянство

89% респондентів також підтримали ініціативу української влади щодо дозволу на подвійне громадянство, 4% виступили проти, 7% – не визначилися. За словами соціолога, ця ініціатива дозволить вирішити суперечливі ситуації в прикордонних регіонах, де частина громадян мають паспорти інших країн, зокрема Угорщини.

«Ініціатива щодо подвійного громадянства першочергово спрямована на ті 6 млн українців, які проживають за кордоном. Однак паралельно вона вирішує суперечливу ситуацію в прикордонних регіонах, де частина жителів мають можливість оформити громадянства сусідніх країн», – сказав Павло Карайченцев.

За його словами, законодавче врегулювання цього питання, крім того, дозволяє зняти напругу та нормалізувати ситуацію. Тому високий рівень підтримки серед угорської громади є цілком зрозумілим.

Питання еміграції

Ще одним предметом дослідження стало питання можливості еміграції. Лише 5% респондентів розглядають варіант переїзду до Угорщини, 12% – до інших країн ЄС, ще 2% – в інші регіони України. 81% не планують змінювати місце проживання і залишаються на Закарпатті.

«Ці цифри показують, що євроінтеграція не призведе до масової еміграції угорців з України, Більшість тих, хто хотів виїхати, вже зробили це раніше, скориставшись безвізом або програмами прийому біженців», – зазначив в.о. завідувача кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ Дмитро Афанасьєв.

За його словами, для тих, хто все ще розглядає можливість еміграції, більш привабливими є не Угорщина, а інші країни ЄС із вищим рівнем життя – Німеччина, Нідерланди, країни Північної Європи.

Науковець також звернув увагу на те, що за останнє десятиліття кількість представників угорської громади на Закарпатті скоротилася майже вдвічі — зі 150 до приблизно 80 тисяч осіб.

«Загалом високий рівень підтримки вступу України в ЄС серед угорської громади Закарпаття має універсальне пояснення. Адже членство в ЄС означає автоматичне прийняття всіх норм відносно функціонування національних меншин, які зараз діють в країнах Європейського Союзу. В середовищі громади давно побутує думка, що вступ України до ЄС є найпростішим способом вирішити всі суперечливі моменти, які виникають навколо чутливих для угорців України питань», – підсумував Дмитро Афанасьєв.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ужгородський пресклуб

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