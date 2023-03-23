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Новини

80 на 20%: з 1 квітня змінять співвідношення плати за харчування в дитсадках Ужгорода

23 Березня 2023 62

Із 1 квітня 2023 року плата за харчування дітей у дошкільних закладах Ужгорода сплачуватиметься у співвідношенні: 80% – батьки, 20% – з бюджету Ужгородської міської територіальної громади. Таке рішення підтримали на виконкомі міської ради вчора, 22 березня.

“Діти пільгових категорій, зокрема і діти із числа внутрішньо переміщених осіб, харчуватимуться за кошти міського бюджету, — пишуть в телеграм-каналі міськради, — тобто батьки не сплачуватимуть за їхнє харчування. За кошти міського бюджету харчуватимуться і діти учасників АТО, учасників бойових дій, діти військовослужбовців, які зараз захищають Україну”.

Наразі співвідношення становить 70% на 30%, — сказали Varosh у міськраді.

Varosh

Фото: 11.ua

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