Кіношкола “Скалка” стартувала в Ужгороді

В Ужгороді розпочала роботу сьома кіношкола «Скалка». Впродовж тижня її учасники вчитимуться створювати кіно, яке відтак презентують усім охочим.

Цього року кіношколу відвідуватимуть понад 30 учасників, серед них ужгородці та переселенці, розповів у коментарі Varosh організатор кіношколи В’ячеслав Єгоров. Також серед відвідувачів кіношколи є молодь з ментальною інвалідністю.

«Гасло цьогорічної кіношколи: мрій та знімай. Майстер-класи та лекції відбуватимуться щодня у вечірній час в Артпросторі «Ліс» та у скансені. Також щодня учасники за необхідності зможуть отримати додаткові консультації у приміщенні «Сінема Спейс». Сьогодні відбудеться пітчинг ідей, і тоді ми вже визначимося, які саме стрічки і де будемо знімати», – сказав В’ячеслав Єгоров.

На відкритті кіношколи, що відбулася в артпросторі «Ліс», її відвідувачі одразу ж мали майстер-класи «Хто є хто в кінематографії» від кінорежисера Кирила Гриші, «Як побудувати ефективну комунікацію в незнайомому колективі» від практичної психологині Олени Славіної та «Як розповісти історію за 3 хвилини» від режисера Вячеслава Єгорова.

У наступні дні для учасників кіношколи майстер-класи дадуть кастинг-директорка Оксана Маснюк («Кастинг»), оператор й режисер Антон Рижих («Процес зйомки кіно»), фотохудожник Роберт Довганич («Композиція кадру») та звукорежисер Артем Мостовий («Звукорежисура»).

Зйомки у межах кіношколи відбуватимуться два дні: у суботу й неділю. Відтак з наступного тижня розпочнеться процес монтажу і підготовки робіт до презентації.

«Ми працюємо у такому форматі, що на кіношколі учасники створюють експериментальні стрічки тривалістю до 3 хвилин. У попередні роки загалом таким чином ми зняли 36 стрічок. Скільки вдасться створити цього року – побачимо трохи згодом», – розповів В’ячеслав Єгоров.

Публічна презентація робіт та нагородження учасників кіношколи відбудеться 29 жовтня в артпрості «Ліс». Вхід на захід відкритий, тож переглянути стрічки зможуть всі охочі.

Співорганізатори кіношколи «Скалка» – Департамент Закарпатської ОВА, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, артпростір «Сінема Спейс».

Партнери проєкту – Ужгородська міська рада, артпростір «Ліс», Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т. Легоцького та волонтерський штаб БФ «Українська команда».

Кіношкола «Скалка» – проєкт Закарпатської фільмкомісії, який має чи не найдовшу історію. Її проводять безперервно з 2018 року.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Департамент культури Закарпатської ОВА та Юлії Єгорової

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