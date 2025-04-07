75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїздити з того населеного пункту, де вони мешкають зараз. Про це свідчать результати восьмої хвилі всеукраїнського соціологічного дослідження «Багаторівневе врядування в Україні в умовах широкомасштабного російського вторгнення».

За результатами дослідження, 68% вимушено переміщених осіб відчувають позитивне ставлення до себе. При цьому, 71% опитаних місцевих жителів позитивно ставляться до ВПО, а 55% вважають, що їхні громади готові прийняти нові хвилі переселенців (34% — не готові).

Крім того, зросла частка переселенців, які придбали чи орендували житло, а також тих, хто знайшов роботу на новому місці. Якщо в 2022 році показник зайнятості ВПО становив всього 37%, то станом на кінець 2024 року – вже 56%. Найбільше — з 16% до 33% — зросла частка тих, хто знайшов роботу на новому місці проживання. Крім цього, 5% ВПО знайшли дистанційну роботу, а 18% — зберегли попередню роботу.

Дослідження виявило також найбільші потреби внутрішньо переміщених осіб – це допомога з житлом (53%), гуманітарна допомога (30%) та перекваліфікація (25%).

Дослідження показує загальну картину

“Звичайно, є проблема «нових ВПО», які змушені виїжджати з прифронтових населених пунктів. Вони сподіваються, що виїхали ненадовго, тому не поспішають обживатися в нових громадах. Але кількість цих ВПО не порівняти з масштабами 2022 року. Цифри ж дослідження показують загальну картину, яку важливо враховувати і на державному, і на місцевому рівнях при розробці планів з розвитку інфраструктури та фінансуванні публічних послуг”, — вважає Анатолій Ткачук, один з авторів дослідження, консультант Програми Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні».

Переглянути всі результати восьмої хвилі всеукраїнського соціологічного дослідження «Багаторівневе врядування в Україні в умовах широкомасштабного російського вторгнення» можна за посиланням. Результати попереднього дослідження 2022 року є тут.

Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Ради Європи в рамках Програми «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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