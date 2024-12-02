72: Мініскульптурка на честь Міхая Емінеску з’явилася в Ужгороді

Мініскульптурку встановили поблизу головного корпусу УжНУ, у сквері українсько-румунської дружби в Ужгороді.

Урочисте відкриття мініскульптурки до 175-річчя від дня народження знаного румунського поета, публіциста, громадсько-культурногой діяча, класика румунської літератури Міхая Емінеску відбулося 1 грудня до Дня Національної єдності Румунії. Відкрили її ректор УжНУ Володимир Смоланка та професор університету Клуж Мірча Фаркаш, повідомив професор УжНУ Федір Шандор.

Виготовив мініскульптурку скульптор Роман Мурник за сприяння відділення румунської філології УжНУ та його керівника Тараса Дацьо.

Мініскульптурка Міхая Емінеску стала 72-ою такою скульптуркою в Ужгороді.

На гранітному постаменті – бронзова скульптура поета, на фронтальному боці постамента – автограф Міхая Емінеску та напис «Сквер Українсько-румунської дружби», на тильному боці – титульна сторінка твору «Ангел і демон».

Міхай Емінеску народився 15-го січня 1850-го року у Ботошанах (Молдовське князівство). Автор багатьох поетичних, прозових і публіцистичних творів, статей, записів румунського фольклору, він став гордістю літературної Румунії. Після смерті Міхаю Емінеску присудили звання члена Румунської академії наук.

Поет прихильно ставився до української культури, знав українську мову, високо цінував творчість Михайла Драгоманова та Івана Франка, бував у Львові, Одесі та в Ужгороді, де зустрічався зі своїм студентським товаришем і місцевою елітою.

Йому встановлено чимало пам’ятників у різних країнах світу, зокрема в Україні — в Одесі та Чернівцях. У Львові є вулиця Емінеску. Також нещодавно на честь румунського літератора перейменували вулицію Донську в Ужгороді.

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